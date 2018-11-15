Kepez'in üçüncü kreşi açıldı

Kepez Belediyesi'nin Ahatlı Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin üçüncü şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kepez Belediyesi Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi zincirine bir yenisi daha eklendi. Ahatlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin üçüncü şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, büyük hayaller kurularak çıkılan yolda büyük eserler üretmenin ve Kepezi bambaşka yarınlara taşımanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Belediye kreşlerinin ilkini 5 yıl önce Teomanpaşa Mahallesi'nde açtıklarını hatırlatan Başkan Tütüncü, “Ogün açtığımız o kreş zaman içerisinde büyüdü, gelişti Kepez'in farklı noktalarında insanımıza hizmet eden, çocuklarımızın yüzünü güldüren ve Kepez'i sosyal belediyecilik anlamında ileriye götüren çok önemli bir kurum haline geldi. Nasreddin Hoca Kreşleri bugün açılışını yapacağımız üçüncü şubesi ile nezih bir ortamda, annelerin ve babaların gözlerinin arkada kalmayacağı, çocuklara okul öncesi eğitimlerin verildiği çok önemli bir merkez haline geldi. Özel sektörde bu gibi kaliteyi ve hizmeti bulmak, bulunsa da o hizmetlere erişebilmek ve ulaşabilmek kolay değil. Zaman içerisinde bu kreşlerimizin hem mevcudu hem de kapasitesi genişleyecek” dedi.

“Kreşlerin kapasitesi artırılıyor”

Önümüzdeki günlerde kreşlerle ilgili yapılacak yenilikler konusunu da aktaran Başkan Tütüncü, “Özgürlük Mahallesi'nde bulunan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin kapasitesini 2 kat artıracağımız yeni bir tadilat aşamasına gidiyoruz. Önümüzdeki günlerde daha çok kreş açmak suretiyle çalışan annelerimizin yanında olacağız ve okul öncesi eğitime çok farklı bir katkı, çok farklı bir destek sağlayacağız. Ahatlı Mahallesinde ortaya koyduğumuz belediyecilik hizmetleri ve merkezi idare olarak hükümetimizin ortaya koyduğu çalışmalar geçen yıllar içerisinde gerçekten mahallenin ve bölgenin çok farklı bir noktaya gelmesini, modernleşmesini ve gelişmesini sağlamıştır” diye konuştu.

Başkan Tütüncü, “2009 yılında göreve geldiğimizde Ahatlı da, Kültür de, Yenidoğan da, gecekondu problemi vardı. Mülkiyet problemleri hala çözülememişti. 1 TL. mukabilinde açılmış olan davalar vardı. Çözülemeyen problemlerin altında mahallelimiz ciddi manada çok tedirgin ve rahatsızdı. Öğretmenler evinin arkasında bulunan küçük alanı göz önünde bulundurmaz isek, 3 mahallenin çok önemli gecekondu ve mülkiyet sorunları vardı. Biz bu mülkiyet sorunlarını bir bir çözmek sureti ile vatandaşlarımıza tapularını verdik. Tapularını verdiğimiz vatandaşlarımız bizden kat artışı ve imar haklarının arttırılmasını istediler. Kat artışları ile beraber bölgeyi daha rantabıl bir hale getirdik. İmar çalışmaları da eş zamanlı başladı. Bugün geldiğimiz nokta da yapılaşmasını tamamlamış doğa gaz dahil, bütün alt yapılarını tamamlamış Ahatlı, Kültür ve Yenidoğan mahallesi var. Sosyal donatılar bakımında inanılmaz bir mesafe kat etmiş bir Ahatlı, Kültür ve Yenidoğan mahallesi var. “

“Çok önemli katkılar”

Hükümetin çok önemli yatırımlara hizmet ettiğini belirten ve bu konuda Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini örnek gösteren Başkan Tütüncü, “Bu hastanenin bölgeye kazandırılması açısından belediye meclisinin çok önemli katkıları var. Arazinin mülkiyet sorununun çözülmesi, tahsisin gerçekleştirilmesi gibi konular belediye meclisimizin ve belediye idaremizin bizzat üzerinde durduğu ve yakından takip ettiği. Bir konu olmuştur. 52 ünitelik ağız ve diş sağlığı hastanesi Türkiye deki, müstakil hastanelerden biri haline gerek, bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamıştır” diye konuştu.

Örnek Proje

Bölgeye Ağız ve Diş Hastanesi kazandırılması hizmeti ile yetinmediklerini de belirten Başkan Tütüncü, tamamlamakta oldukları çok özel bir tesisi de vurguladı. Hasta Yakınları Konuk Evi Projesi'nin Türkiye de bir elin parmağını geçmeyecek kadar belediyenin uyguladığı bir proje olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Bu proje çok beğenildi. Hemşehrilerimiz tarafından geliştirilmesi istendi. Bizde hasta yakınları konukevimizi 70 oda kapasiteli olarak belediyemizin arazisi üzerine inşa ettik. 2019 yılında açılışını gerçekleştireceğiz. Antalya gelen ve şifa talep eden hastaların yakınlarını 5 yıldız konforunda konaklatacağız” dedi.

Sivil toplum kuruluşları için çok önemli bir merkez yaptıklarına da değinen Tütüncü, meclis kararı ile buranın adını bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın ismiyle taçlandırdıklarını söyledi.

“123 proje ile hedef 2023”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni seçim beyannamesinin de ‘123 proje ile hedef 2023' olduğunu açıkladı. 2009 yılında Kepez için 41 proje dediklerini ve 70'in üzerinde proje yaptıklarını belirten Tütüncü, “ 2014 yılında vites yükseltelim bu gömlek bize dar geliyor diyerek, bu sefer ‘7 den 70 e Kepez'e 70' proje dedik. Ve biz, 70 projenin çok üzerinde projeler yaptık. Şimdi ise yeni hedefimiz; ‘123 Proje ile Hedef 2023' yeni seçim beyannamemiz olacak.”

Ahatlı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi kurdele kesimi ile hizmete açıldı. Açılışa, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.