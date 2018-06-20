Kepez’in ulusal yarışmasına 293 başvuru

Kepez Belediyesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle düzenlenen ‘15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması’na başvurular devam ediyor. Ulusal çapta düzenlenecek olan yarışmaya şuana kadar 293 başvuru yapıldı. Yarışmaya ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile profesyonel sanatçılar katıldı. Grafik tasarım, resim, fotoğraf, karikatür, heykel kategorisinde düzenlenen yarışmada, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde yaşanan olaylar ve yansımaları konu ediliyor.

Dört ayrı kategoride değerlendirme

Türkiye’nin dört bir yanından başvuruların gerçekleştiği yarışmanın birinci kategoride grafik, tasarım, fotoğraf ve karikatür, ikinci kategoride ise resim ve heykel çalışmaları yer alıyor. Yarışmada haksız rekabetin önüne geçmek için yarışmacılar ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile profesyoneller olmak üzere dört ayrı grupta değerlendirilecek.

Yarışmaya öğrenciler akın etti

Ödüllü yarışmaya en fazla katılım, 170 öğrenciyle ortaokul resim kategorisinde oldu. Resim dalında profesyonellerde 22 kişi, üniversitelilerde 16 ve liselilerde 20 başvuru yapıldı.

Grafik, tasarım ve karikatür kategorisinde ise profesyoneller de 10, üniversiteden 20, lise öğrencilerinden ise 15 başvuru alındı. Fotoğrafta 12 ve heykelde ise 8 başvuru jüri önüne çıkacak. Yarışmanın ödül töreni 15 Temmuz Haftasında Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde yapılacak.