Kepez'in üniversite başarısı

Teomanpaşa ve Esentepe Mahallelerinde hizmet veren kurslara katılan 120 öğrenci üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Belediyenin kursu ile üniversiteyi kazanan öğrenciler, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyarette Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, kurs idarecileri ve öğretmenleri ile veliler de hazır bulundu. Başkan Hakan Tütüncü, üniversiteyi kazanan kursiyer öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Farklı olun tavsiyesi

Başkan Tütüncü, öğrencilere şöyle seslendi: “Hayatta, ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız önemli. Üniversiteyi kazandınız ve lisans programına yerleştiniz. Önemli olan neyi yaptığınız değil, nasıl yaptığınızdır. Yaptığınız her işin en iyisini yapmak lazım. Yaptığınız işin en iyisi olmalısınız. Bunun için mücadele etmelisiniz. Okudunuz fakültelerde binlerce gencin okuduğunu aklınızdan çıkarmayın. Hayatın içerisinde mümtaz bir yer edinmeniz, kendinize ekleyecekseniz donanımlarla mümkün olacak. Kendinize ne kadar donanım ekleyebilirseniz hayatta o kadar başarılı olursunuz. Mesleğiniz sınıf öğretmeni, doktor, avukat olabilir ama farkınız ne? Kendinize hep fark getirecek noktalar oluşturmaya gayret gösterin. Bunu yaparsanız aranan insan olursunuz. Her gün yeni şeyler öğrenmeye gayret edin. Öğrenmek kadar güzel bir şey yoktur. Öğrenmeyi öğrendikçe yeni şeyler öğrenmek kolaylaşacak.”

“Kursların başarı hikâyesini artıracağız”

Belediye olarak en çok gençleri ve çocukları önemsediklerinin altını çizen Tütüncü, “Toplumun ana taşıyıcısı, yarının taşıyıcısı gençlerdir, çocuklardır. Gençlere ve çocuklara yönelik yaptığımız bir çalışmada, gençlerin mutlu olmasına küçük bir katkı sağlayabilmişsek bundan mutluluk duyarız. Üniversite hazırlık kurslarımızın başarısından dolayı öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve başkan yardımcımı tebrik ediyorum. Kurslarımızı daha da geliştireceğiz. Daha çok başarı hikâyeleri toplamaya, daha çok ortak anı biriktirmeye devam edeceğiz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Öğrenciler de kursları açarak, üniversiteyi kazanmalarını sağlamasından dolayı Başkan Hakan Tütüncü'ye teşekkür ettiler.

Kepez Belediyesi bu yılda Teomanpaşa Kurs Merkezi ve Esentepe Amir Ateş Semt Konağı'nda öğrencilere ücretsiz üniversite hazırlık kursu vermeye devam edecek.