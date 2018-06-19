Kepez’in Yaz Spor Okulları 2 Temmuz’da başlıyor

2 Temmuz’da başlayacak tenis kurslarının kayıtları devam ediyor.

Kepez Belediyesi’nin, sporla büyüyen nesiller yetiştirmek adına açtığı Spor Okulları, sadece Kepezli değil, Antalya’daki tüm çocuklara kapılarını aralıyor. Kepez Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları, yüzmeden su topuna, cimnastikten taekwondoya, futboldan basketbola, voleyboldan güreşe, okçuluk branşına kadar birçok alanda çocukları sporla buluşturuyor. 6-16 yaş gurubu çocuklara ücretsiz tenis eğitimi de verecek olan Yaz Spor Okulları, 2 Temmuz’da kapılarını Antalyalı çocuklara açacak.

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın ücretsiz tenis kurslarında çocuklar hem spor eğitimi alacak, hem de keyifli bir yaz tatili geçirecekler. Kepez Belediyesi Spor Kompleksinde bulunan tenis kortlarında düzenlenecek olan kurslara yaş kriterleri uyan, Antalya’nın dört bir yanındaki her çocuk kabul ediliyor. Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın 2 Temmuz’da kapılarını çocuklara açacağını belirten Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Spor okullarımızdan herkesin faydalanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın rahat ve güvenli spor yapmaları için çalışıyoruz. Çocuklarımız yaz tatili boyunca hem spor yapacaklar, hem de eğlenceli bir yaz tatili geçirecekler” dedi.