Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 12:19

Kepez’in Yaz Spor Okulları 2 Temmuz’da başlıyor

Kepez Belediyesi, Yaz Spor Okulları’nda 6-16 yaş gurubu çocuklara ücretsiz tenis eğitimi verilecek.

Kepez’in Yaz Spor Okulları 2 Temmuz’da başlıyor

19 Haziran 2018 12:19

2 Temmuz’da başlayacak tenis kurslarının kayıtları devam ediyor.


Kepez Belediyesi’nin, sporla büyüyen nesiller yetiştirmek adına açtığı Spor Okulları, sadece Kepezli değil, Antalya’daki tüm çocuklara kapılarını aralıyor. Kepez Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları, yüzmeden su topuna, cimnastikten taekwondoya, futboldan basketbola, voleyboldan güreşe, okçuluk branşına kadar birçok alanda çocukları sporla buluşturuyor. 6-16 yaş gurubu çocuklara ücretsiz tenis eğitimi de verecek olan Yaz Spor Okulları, 2 Temmuz’da kapılarını Antalyalı çocuklara açacak.


Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın ücretsiz tenis kurslarında çocuklar hem spor eğitimi alacak, hem de keyifli bir yaz tatili geçirecekler. Kepez Belediyesi Spor Kompleksinde bulunan tenis kortlarında düzenlenecek olan kurslara yaş kriterleri uyan, Antalya’nın dört bir yanındaki her çocuk kabul ediliyor. Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın 2 Temmuz’da kapılarını çocuklara açacağını belirten Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Spor okullarımızdan herkesin faydalanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın rahat ve güvenli spor yapmaları için çalışıyoruz. Çocuklarımız yaz tatili boyunca hem spor yapacaklar, hem de eğlenceli bir yaz tatili geçirecekler” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç