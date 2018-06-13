Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 14:45

Kepez’in yaz spor okulu kontenjanları doluyor

Kepez Belediyesi’nin yaz spor okullarında cimnastik, yüzme ve su topu branşlarında kontenjanlar dolarken diğer yedi branşta kayıt alımları devam ediyor.

Kepez’in yaz spor okulu kontenjanları doluyor

13 Haziran 2018 14:45


Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları’na yoğun ilgi devam ediyor. 1 Haziran’da başlayan yaz spor okulu kayıtlarında, ilk haftada yüzme, su topu ve cimnastik branşlarında kontenjanlar doldu. Bu talep sonucunda kontenjanı dolduğu için kaydı alınamayan yüzme, su topu ve cimnastik branşı haricindeki diğer branşlara kayıtlar devam ediyor. Basketbol, taekwondo, futbol, voleybol, tenis, okçuluk ve güreş branşlarında kayıt yaptırmak isteyen ebeveynler çocuklarının kimlik fotokopisiyle Kepez Belediyesi Spor Kompleksi’ne müracaat etmeleri gerekiyor.



Kaliteli bir yaz tatili


Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Kayıtların doluluk oranı gösteriyor ki, okulların kapanması ile çocuklarının yaz tatilini iyi değerlendirmesini isteyen veliler, kaliteli ve nitelikli eğitim almaları için Kepez Belediyesi’nin yaz spor okullarını tercih etti. Ücretsiz yaz spor okullarımızdan faydalanmak isteyen ebeveynler, çocuklarını kaydı devam eden diğer spor branşlarına kayıt yaptırabilirler” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç