Kepez’in yaz spor okulu kontenjanları doluyor

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları’na yoğun ilgi devam ediyor. 1 Haziran’da başlayan yaz spor okulu kayıtlarında, ilk haftada yüzme, su topu ve cimnastik branşlarında kontenjanlar doldu. Bu talep sonucunda kontenjanı dolduğu için kaydı alınamayan yüzme, su topu ve cimnastik branşı haricindeki diğer branşlara kayıtlar devam ediyor. Basketbol, taekwondo, futbol, voleybol, tenis, okçuluk ve güreş branşlarında kayıt yaptırmak isteyen ebeveynler çocuklarının kimlik fotokopisiyle Kepez Belediyesi Spor Kompleksi’ne müracaat etmeleri gerekiyor.

Kaliteli bir yaz tatili

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Kayıtların doluluk oranı gösteriyor ki, okulların kapanması ile çocuklarının yaz tatilini iyi değerlendirmesini isteyen veliler, kaliteli ve nitelikli eğitim almaları için Kepez Belediyesi’nin yaz spor okullarını tercih etti. Ücretsiz yaz spor okullarımızdan faydalanmak isteyen ebeveynler, çocuklarını kaydı devam eden diğer spor branşlarına kayıt yaptırabilirler” dedi.