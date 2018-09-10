Kepez'in Yaz Spor Okulu'na görkemli kapanış

Antalya'nın en büyük spor okulu olan ve öğrencilere 12 ay boyunca kesintisiz spor eğitimi veren Kepez Belediyesi Spor Okulu, Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen görkemli törenle ‘Yaz Spor Okulu' kapanışını gerçekleştirdi.

Yaz tatili boyunca 4 bin 871 çocuğa spor eğitimi veren ve Antalya'nın tüm noktalarına servis imkanı sunarak her çocuğu spor ile buluşturan Kepez Belediyesi'nin Yaz Spor Okulu'nun kapanış töreni yapıldı. Kapanış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, antrenörler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kapanış töreninde yaptığı konuşmada bu yıl çok başarılı bir sezonun geçirildiğini ve 4 bin 871 öğrencinin sporla buluşturulduğunu bildirdi.

‘Kepez için hayallerle yola çıktık'

Kepez Belediyesi'nin Yaz Spor Okulu'nda çocuklara sadece eğitimler verilmediğini bunların yanında çocukların sosyalleşe bileceği çok önemli ortamları oluşturduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Tütüncü, “10 ayrı branşta uzman antrenörler eşliğinde, modern tesislerde onlara ders verirken aynı zamanda da neşeli güzel bir yaz tatilini onlara yaşattık. 2009 da bir hayal kurduk. Kurduğumuz hayalin temelinde dünyanın modern şehirlerinde ne varsa Kepez'de de o olmalıydı. İşte bizde o hayalle yola çıktık. Dünyanın modern şehirlerinde neler varsa, işte bunların hepsi Kepez'de mevcut. Modern eğitimciler çocukların tek bir şeyle değil, sanatla, sporla yetişmelerini örnek gösteriyor ve hedef alıyor. Ben bir veli olarak kendi çocuğuma bunları yapıyorum ve tavsiye ediyorum. Hafta içinde okul, hafta sonunda spor okullarında ya da kültür sanat servislerimizin ortaya koyduğu programlarla onları çok güçlü bir şekilde geleceğe taşıyalım istiyorum” dedi.

Sporla sağlıklı nesiller

Geleceğimiz olan çocukların sağlıklı yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çocuklarımızı sokağın kötü alışkanlıklarından uzak tutmak için yerel yönetici olarak bir şeyler yapmamız gerekliydi. Amatör spora verdiğimiz önem ile çocuklarımız yaz ve kış spor okullarımızda modern şartlarda eğitim almaktadır. Tüm çocuklarımızı katılımlarından dolayı kutluyorum. ” dedi. Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, belediye başkan yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy ve spor okulu'nun tüm çalışanlarına teşekkür ederek, konuşmasını tamamladı.

Spor Okulu öğrencilerine hediye

Kapanış töreninde konuşan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ise, “Bu sene Antalya'nın her bölgesinden ailelerimiz çocuklarımızı bizlere emanet etti. Bizler de çocuklarımızla çok güzel vakit geçirerek onlara iyi bir spor eğitimi verdik. Yaz dönemini bu törenle kapattık, hemen ardından kış sezonunun açılışını gerçekleştireceğiz ve çocuklarımızın eğitimlerine hafta sonları Kış Spor Okulumuzda devam edeceğiz.”diye konuştu. Kapanış töreninin ardından düzenlenen çekiliş etkinliğinde 10 bisiklet, 20 tişört, 15 futbol, 15 basketbol ve 15 voleybol topu ile 10 eşofman takımı, 10 ayakkabı, 10 tenis raketi şanslı öğrencilere takdim edildi. Hafta sonu olmasına rağmen büyük katılımın olduğu kapanış töreninde aileler ve çocuklar eğlenceli anlar yaşadılar.

Türk sporuna büyük katkı

Amatör spora verdiği destek ile bugüne kadar birçok sporcu yetiştiren Kepez Belediyespor, Türk sporuna önemli katkılarda bulunuyor. Yaz ve Kış spor okullarında binlerce gence spor yapma imkânı sunarken, sokağın kötülüklerinden uzak tutuyor. Yaz boyunca çocukların modern tesislerde profesyonel antrenörler eşliğinde spor yapma imkânı sunan Kepez Belediyesi Yaz Spor Okullarında 4.871 çocuk eğitim aldı. Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Yüzme, Sutopu, Cimnastik, Okçuluk, Güreş ve Tekvando olmak üzere 10 branşta eğitim veren spor okulları yaz tatilini spor yaparak geçirmek isteyen çocukların tercihi oldu.