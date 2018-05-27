Kepez Belediyesi’nin, spor kulübü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ortaokulların 5, 6 ve 7. şubeleri arasında düzenlediği Kepez’in Yıldızları Futbol Turnuvası final maçları ve kupa töreniyle sona erdi.

Yeşil sahada 5 bin öğrenci

Yetenekli futbolcuların tespit edilmesinin amaçlandığı turnuvaya, ilçedeki 44 ortaokulun 337 şubesinden 5 bine yakın öğrenci katıldı. Hasan Doğan Stadı’nın çimlerinde bir ay süren turnuvada, 556 maç oynandı ve 1697 gol atıldı. Maçlar, Kepez Belediyespor Kulübü’nün futbol altyapı antrenörlerinin gözetiminde oynandı. Turnuva sonunda kulübün futbol branşına alınmak amacıyla 56 yetenekli çocuk seçildi.

Tütüncü: “Çocukları önemsiyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hasan Doğan Stadı’nda yapılan kupa ve ödül törenine katılarak, öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu. Kepez’deki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflara yönelik olarak gerçekleştirdikleri futbol turnuvasının bir aydan fazla sürdüğünü kaydeden Başkan Hakan Tütüncü, “Turnuvada 5 binden fazla öğrencimiz yeşil sahada hünerlerini sergilediler. Çocuklarımıza kendilerini geliştirebilecekleri alanları açmak en önemli önceliğimiz. Kültürde, sanatta, sporda hayatın çeşitli alanlarında çocuklarımızın gelişimlerine katkı verecek futbol turnuvası gibi eğitim çalışmalarını yapmak bizim için çok önemli” dedi.

“Turnuva profesyonel futbolcular çıkaracak”

Başkan Tütüncü, turnuvaya katılan öğrencilerin heyecanlı ve mutlu olduğunu gördüğünü belirterek, “Öğrencilerimiz, gelecek yıl da bu turnuvanın tekrarını istediler. Bu istek amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. Bu turnuva sayesinde futbola merak vermiş çocuklarımız arasından profesyonel futbolcuların çıkacağına inanıyorum. Çocuklarımız, spora olan ilgilerini sürdürdükçe daha iyi insan olma, daha iyi vatandaş olma noktasında da avantaj elde eden bireyler olacaklar; kazanan da toplumumuz olacak.”

Tütüncü, daha sonra Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ve diğer davetlilerle turnuvada dereceye giren takımlara kupalarını ve ödüllerini verdi. Turnuvaya katılan tüm öğrencilere, forma, şort ve çorap verildi. Turnuvada dereceye giren takımlara, okul maçlarında kullanılmak üzere, okul forması (18 adet) hediye edildi.