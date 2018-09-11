Kepez'in YKS'de gurur tablosu

Kepez Belediyesi'nin lise son sınıf ve mezunlar için açtığı ücretsiz YKS kurslarına katılan öğrenciler büyük başarı elde etti. 120 öğrenci Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerin bölümlerine yerleşti.

Kepez Belediyesi, açtığı ücretsiz YKS kursları ile de öğrencilere üniversite kapılarını araladı. Kepez Teomanpaşa Kurs Merkezi'nde YKS eğitimi alan 120 öğrenci, Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerine yerleşti. Kepez'in YKS kurslarına katılan öğrencilerden 1 kişi Tıp Fakültesi'ni, 3 kişi veterinerlik, 1 mimarlık , 5 mühendislik, 20 kişi öğretmenlik, 16 öğrenci sağlık, 3 kişi de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümlerini kazandı.

En çok tercih edilen üniversiteler

Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden olan Gazi Üniversitesi'ne 2, İstanbul Üniversitesi'ne 1, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne 15 ve Akdeniz Üniversitesi'ne de 38 öğrenci yerleşti. Kepez'in ücretsiz YKS kurslarına katılan diğer öğrenciler de bankacılık, maliye, dış ticaret, iş güvenliği, bilgisayar programcılığı, ilahiyat ve uluslar arası ilişkiler bölümlerini, 1 öğrencide Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubaylığı'na girmeye hak kazandı.