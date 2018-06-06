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06 Haziran 2018 10:41

Kepez’in yüzme kurslarına yoğun ilgi

Kepez Belediyesi, 10 branşta açtığı yaz spor okulu ile yüzlerce çocuğa, modern tesislerde spor eğitimi alma imkânı sunuyor.

Kepez’in yüzme kurslarına yoğun ilgi

06 Haziran 2018 10:41


Kepez Belediyesi ‘Kepez Yaz Spor Okulları’ kayıt almaya devam ediyor. Kepez Belediyesi Masal Park içinde bulunan Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu tesisinde yüzme branşına kayıtların başladığı 1 Hazirandan bu güne gösterilen ilgi eksilmeden devam ediyor.



10 branşta kurs


Yaz spor okullarında 10 branşta açılan ve ücretsiz verilecek olan kurslar arasında en çok ilgiyi yüzme branşı görüyor. Her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış ve ödüllü antrenörlerin görev alacağı spor okullarında başarılı olan öğrenciler, Kepez Belediyesi Spor Kulübü alt yapısına girme fırsatı yakalayıp, lisanslı sporcu olma imkânına sahip oluyor.




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