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30 Temmuz 2018 12:10

Kepez’in yüzmedeki gururu

Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu tesisinde yüzmeyi öğrenen ve Kepez Belediyesi Spor Kulübü alt yapısına giren Eylül İkra Kalburan (12), Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 yaş ulusal yüzme gelişim projesi 2.

Kepez’in yüzmedeki gururu

30 Temmuz 2018 12:10

etap bölge müsabakasından madalya ile döndü.


Denizli’de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 yaş ulusal yüzme gelişim projesi 2. etap bölge müsabakasından madalya ile dönen Eylül İkra Kalburan, Kepez’in gururu oldu. Genç yüzücü, 11-12 yaş yüzme gelişim projesi kapsamında Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 17-18 Şubat tarihlerinde Muğla’da düzenlenen 1. etap bölge yarışmalarında 50 metre serbest stilde 36:75, 50 kurbağalama stilde 44:69 B2 barajlarını geçip madalya almaya hak kazanmıştı. İl içi vize yarışmalarında tüm barajları geçerek bir sonraki aşama olan 28-29 Temmuz’da Denizli’de gerçekleştirilen müsabakalarda başarısını devam ettirerek, Kepez’e madalya ile döndü.


Ünlüoğlu, “Gururlandık”


Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Yetiştirdiğimiz çocuklarımızın başarıları bizlere gurur ve mutluluk veriyor. Eylül kızımız, antrenörlerimizin ve kendisinin özverili çalışmaları sayesinde kısa sürede başarı basamaklarını tırmandı. Hem eğitmenlerimize hem de Eylül’e bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum.” dedi.




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