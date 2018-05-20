Kepezli öğrenciler altın şahsiyetleri tanıdı

Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Kepez’de 6 Okul, 6 Altın Şahsiyet’ programının finali, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Kepez İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kepez Anadolu Lisesi, Mobil Ortaokulu, İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu, Çağlayan Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu ve Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri, unutulmaz altın şahsiyetleri Barış Manço, Kemal Sunal, Adile Naşit, Neşet Ertaş ve Abdurrahim Karakoç’u final programında bir kez daha andılar.

Yeni eğim metotlarıyla öğretiyoruz

Öğrencilerin bu programla altın şahsiyetlerimizi yakından tanımalarına ve sahneye çıkmalarıyla da medeni cesaret kazandıklarına vurgu yapan Başkan Hakan Tütüncü, bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi. Yeni ve eğlenceli eğitim modelleriyle çocuklarımızı eğitmenin modern dünyanın en önemli trendlerinin olduğunu belirten Tütüncü, “Bu tarz eğitim metotlarıyla onların eğlendiği ortamları da sağıyoruz. Sıkıcılıktan uzak yaklaşımın ötesinde, cıvıl cıvıl bir eğitim programını armağan ettik. Önümüzdeki yıllarda yine farklı projelere imza atacağız” diye konuştu.

‘Gönülleri renklendiriyoruz’

Belediye olarak en önemli görevlerinin gönülleri renklendirmek olduğunu anlatan Tütüncü, şöyle konuştu;

“Türk tarihinin en büyük vizyoner devlet adamı olan Fatih Sultan Mehmed Han bir beyitinde, hünerin bir şehir meydana getirmektir, ama bu yeterli değildir, asıl olan gönülleri de ihya etmektir diyor. Halkın gönlünü şenlendirerek şehirleri ihya ediyorsak, modern manada şehircilik çalışmasından söz edebiliriz. Bu tarz projeleri ortaya koymak, gönülleri şenlendirmek adına yaptığımız çalışmalar, azmimizin göstergesidir.”

Tütüncü’nün konuşmasının ardından Kepez İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, ‘Kepez’de 6 Okul, 6 Altın Şahsiyet’ programına emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür plaketi verdi.