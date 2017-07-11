Kepezli oyunculardan 15 Temmuz oratoryosu

Kepez Belediye Tiyatrosu oyuncuları, Ey Oğul oratoryosunu 15 Temmuz’da ilk gösterimini yapacak. Kepez Belediyesi Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Abdullah Sürekli’nin hem yönetmen, hem de oyuncu olarak hazırladığı tek perdeli oratoryo, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gösterilecek. Yaklaşık 40 dakika sürecek oyun, ücretsiz olarak sunulacak.

Herkes gönüllü çalışıyor

Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Arif Nihat Asya, Nazım Hikmet gibi şairlerimizin eserlerinin canlı müzik eşliğinde seslendirileceği oratoryo da, Sürekli’nin oğulları Yiğit ve Emre Sürekli de oynuyor. Oyuncular Aylin Aslan, Berk İçen, Abdullah İpek ve Erşan Demir, müzik uygulamasını yapan Gürsel Bağlan ve türküleri seslendiren Burcu Yılmaz da, gönüllülük esasıyla oratoryoda rol aldı.

Halisdemir şiiri

Oratoryoda merkezde Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizin anıldığını açıklayan Abdullah Sürekli, Halisdemir için yazılmış 30 Kuş şiirini de kullandıklarını söyledi. İzleyenlerin tüylerini diken diken edecek bir final ile perdeyi kapatacaklarını açıklayan Sürekli, “Bizler bu kadarını hissettirmek zorundayız. Sözler unutulur, hafızalarda ve gönüllerde kalanın unutulmayacağını düşündük” dedi.

Bu memleket bizim

Şehadete gideceğini bilerek silahını ateşleyen Halisdemir ile birlikte bu uğurda canlarını yitiren tüm şehitlerimizi yad etmek istediklerini belirten Sürekli, “Tamamen siyaset üstü bir çalışma olmasını arzuladık. Çünkü Nazım Hikmet’in dediği gibi bu memleket bizim. Darbe girişimi başarılı olsaydı, herkesin canı yanacaktı. Samimi birlikteliğin ön planda olduğu, aile sıcaklığı yaşandığı tiyatromuz, bu oratoryo için çok çalıştı” diye konuştu.