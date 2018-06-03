Kerkük Gönül Gecesi’ne yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi’nin Türkmenlerden oluşan Kerkük İlahiler Grubu konser verdi. Gecede, geleneksel Türkmen kıyafetleriyle sahneye çıkan Kerkük İlahi Grubu birbirinden güzel ilahi ve gazeller seslendirdi. Kerkük İlahi Grubu programda söyledikleri ilahiler ve gazellerle Antalyalılara duygu dolu anlar ve unutulmayacak bir gece yaşattı. Kerkük İlahi Grubu’nun sergilediği performansı hayranlıkla dinleyen Antalyalılar, program sonunda grubu dakikalarca alkışladı.

Düzenlenen Kerkük Gönül Gecesi’ne 18 yıldır Antalya’da faaliyet gösteren Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneğinin üyeleri aileleri ve Irak Türkmenlerinin gönül dostları ile birlikte katıldı.