Keşanlı Ali Destanı’na yoğun ilgi

Manavgat Belediyesi Ramazan etkinlikleri içerisinde yer alan ve halka ücretsiz olarak sunulan 1 buçuk saatlik Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyunu, Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda sergilendi. Drama Öğretmeni Burcu Algül Deniz yönetiminde eğitim döneminin başından bu yana çalışmalarını sürdüren Sahne İstek grubunda 19 kişinin sahne aldığı oyunun dekorlarını ise, okulun Resim Öğretmeni Vedat Erbay hazırladı. Profesyonellere taş çıkartırcasına bir oyun sergileyen oyuncular kendilerine bu imkanı sunan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti.