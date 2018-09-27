Kesik minare, 123 yıl aradan sonra müze cami olarak açılacak

Antalya'nın fethi sonrası kiliseden camiye dönüştürülen Korkut Camii'nin (Kesik Minare) restorasyon ve proje çalışmaları tamamlandı. 2019 yılının Ekim ayında açılması planlanan camiden 123 yıl aradan sonra ezan sesi duyulacak ve birçok dönemin tarihini barındıran dokularıyla müze cami olarak hizmete sunulacak.

Kaleiçi'nde 'Kesik Minare' olarak bilinen Antalya'nın fetih sembolü Şehzade Korkut Camii'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Antalya Kültür Varlıkları Kurulu'ndan da projesi geçen caminin, 29 Ekim 2019 tarihinde tekrar ibadete açılması planlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 1895 yılında ahşap minaresinde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen caminin çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 123 yıl aradan sonra tekrar ezan sesi duyulacağını söyledi.

"Müze cami açmış olacağız"

Antalya'nın fethinden sonra Şehzade Korkut'un kiliseden camiye döndürdüğü Korkut Cami'nin 1896 yılına kadar kesintisiz bir şekilde ibadete açık olduğunu anımsatan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, daha sonra meydana gelen yangınla birlikte caminin faaliyetine son verdiğini kaydetti.

"Caminin 122 yıl kapalı kalmasının acısı ve sıkıntısı hepimizin yaşadığı bir sorundu" diyen Karaloğlu, camide yapılan ciddi ve titiz çalışmalar sonrası restorasyon ve proje çalışmalarının tamamlandığını aktardı. Camide, birçok dönemden çok maksatlı kullanılan tarihi kalıntılar olduğuna da işaret eden Karaloğlu, "Bugün bizim yapmış olduğumuz ve devam eden restorasyon buraya yapılan yedinci müdahale. Bundan önce 6 dönemin bu yapı üzerinde izleri var. Bu cami açılıp bittikten sonra camiye giren herkes, geçirmiş olduğu tüm dönemleri görüp yaşayabilecek. Bu, aslında biz bir cami açarken, yaşayan bir müzeyi açmış olacağız anlamına geliyor. Bir müze cami açmış olacağız. Camiye giren herkes bu caminin geçirmiş olduğu bütün evreleri görebilecek. Bizim yaptığımız müdahaleyi de kesinlikle hissedecek. Bu da Türkiye'de ve dünyada hem kullanılabilen hem de içerisinde girildiği zaman müze havası veren bir yapı oluşturmuş olacağız" diye konuştu.

29 Ekim 2019'da açılacak

Karaloğlu, camiyi 29 Ekim 2019 tarihinde açmayı planladıklarını ifade ederek, "123 yıl sonra tekrar, 1205'ten beri cami olarak kullanılan bu mekan yine aslına uygun bir cami olarak kullanılmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

1896 yangınından sonra minarenin ahşap kısmının yanmasıyla birlikte caminin halk arasında Kesik Minare olarak adlandırıldığını ifade eden Karaloğlu, "Bizim tercihimiz asıl adı olan Şehzade Korkut Cami ama halkın 100 yıldır Kesik Minare de kullanılabilir, hiçbir mahsuru yok" dedi.