Kesme çiçeğe sıcak hava darbesi

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü’nde en çok tercih edilen hediyelerin başında gelen kesme çiçek sektöründe çalışmalar sona erdi. Sıcak hava nedeniyle üretimin erken bittiği kesme çiçekte sektör temsilcileri son satışlarını Anneler Günü’nde yaparak sezonu tamamladı.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, bu yıl 13 Mayıs’ta kutlanacak Anneler Günü’nde 35 ülkeye 42 milyon dal kesme çiçek gönderdiklerini belirterek, bunun da 7 milyon dolarlık gelir sağladığını bildirdi. Ayrıca sektör havaların sıcak gitmesi nedeniyle Anneler Günü sevkiyatı ile sezonu kapattı.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü’nde en çok tercih edilen hediyelerin başında gelen kesme çiçek sektöründe çalışmalar tamamlandı. Hollanda, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa’daki 35 ülkeye kesme çiçek ihracatı gerçekleştirilirken, iç piyasaya ise 25 milyon dal çiçek gönderildi. Bu yıl havaların sıcak gitmesi nedeniyle çiçek üretiminin erken bitmesi nedeniyle sektör, Anneler Günü’ndeki son sevkiyatlarıyla sezonu kapattı.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, 13 Mayıs’ta kutlanacak olan Anneler Günü kapsamında kesme çiçekte iç ve dış piyasaya satışlarını tamamladıklarını söyledi.

Sektörün bu yıl hareketli geçtiğini dile getiren Yılmaz,” İhracat ayağında 35 ülkeye 42 milyon dal kesme çiçek ihracatımız oldu. Parasal değeri 7 milyon dolar civarında oldu. İç piyasada sektör açısından güzel geçti. İç piyasaya 25 milyon dal kesme çiçek gönderdik. Geçen yıla oranla 4 milyon dal fazlamız var. Anneler Günü’nde sektörün yüzü güldü diyebiliriz.”diye konuştu.

"Sıcak hava sektörü etkiledi"

Antalya’da kışın sert geçmediğini ve havaların erken ısındığını dile getiren İsmail Yılmaz, “ Planladığımızdan sezon erken bitti. Şu dönemde yoğun bir çiçek olması gerekirken sıcaklarla birlikte seralarda ürün kalmadı. Sezon erken bitti. Ama yayla kesimlerindeki üretim devreye girecek. Sezonun son çiçeklerini Anneler Günü kapsamında hazırladık. Sezonu Antalya’da mutlu bir şekilde kapattık.”dedi.

"Avrupa’nın gerisindeyiz"

Türkiye’de kişi başına çiçek tüketiminin çok az olmasından yakınan Yılmaz, “ Avrupa ülkelerinde bu tüketim 20 ile 50 Euro arasında. Türkiye’de bu rakam 2 Euro seviyelerinde. Biz çok gerideyiz. Bunu arttırmak için de bir dizi tanıtım çalışmaları yapacağız.” diye konuştu.

Dış piyasaya karanfile dayalı bir ihracatları olduklarını kaydeden İsmail Yılmaz, çeşitliliği arttırmak adına çalışmalara başladıklarını belirtti.