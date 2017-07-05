Kestel Mahallesi’nin prestiji artıyor

Kestel Mahallesi’nin en büyük yolu olan 30 metre genişliğindeki İsa Küçülmez Caddesi’nde parke ve kaldırım çalışmasının ardından bisiklet yolu da hizmete girdi. Peyzaj çalışmalarının devam ettiği caddede 30 bin metrekare parke taşı döşendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları kapsamında yol kenarına 500 adet ficus nitida cinsi ağaç dikildi. Orta refüje ise; özel hurma ağaçları ile turunç ağaçlarından oluşan özel peyzaj çalışması yapılıyor.

“Kestel’in yeni ve modern yüzü oldu”

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İsa Küçülmez Caddesi’nin 2 kilometrelik kısmını merkeze kadar bölünmüş yol olarak hizmete sunduklarını açıkladı. Başkan Yücel, “D 400 Karayolundan merkeze kadar caddeyi yeniden düzenledik. Yeni görünümüyle İsa Küçülmez Caddesi Kestel’in yeni yüzü oldu. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarımızla caddemizi güzel bir görünüme kavuşturacağız. 2 kilometre bisiklet yolu şu an hizmete girdi. Görsel bütünlük açısından bisiklet yolu yol seviyesinde yapıldı. Caddede peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa sürede caddede çalışmalar tamamlanarak, ilçemizin en güzel caddelerinden biri olarak hizmete açacağız” dedi.