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22 Ağustos 2018 10:49

Kestirme yol sevdası ölüm getirdi

Antalya’da hemen yanı başındaki üst geçidi kullanmayan yaya, üst geçidin altından yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kestirme yol sevdası ölüm getirdi

22 Ağustos 2018 10:49

Kaza sonrası sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.


Kaza, sabah 08.30 sıralarında Muratpaşa’nın Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 50 yaşlarındaki bir adam, cadde üzerindeki üst geçidin altından yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Ramazan İ.’nin kullandığı 07 FR 399 plakalı araç da yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre savrulan adam, kanlar içerisinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası sürücü İbrahim İ., polis ekiplerince gözaltına alınırken, üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen yaya ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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