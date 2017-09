Kıbrıs Gazisine anlamlı ziyaret

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Korkuteli Kaymakam Erol Tanrıkulu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı, Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Çoban, Kıbrıs gazisi Emekli Başçavuş Süleyman Sardoğan’ı evinde ziyaret ettiler. Kıbrıs gazisi Emekli Başçavuş Süleyman Sardoğan, ziyarete gelen Kaymakam Erol Tanrıkulu ve beraberindekilere Zemzem ve hurma ikramında bulundu.

Ziyarette Kaymakam Tanrıkulu, “Bu vatan için canlarını düşünmeden feda eden şehitlerin yanında her karış toprağı kahramanca savunan gazilerin değerinin anlaşılması ve onların temsil ettikleri kutsal makamın kavranması açısından 19 Eylül Gaziler Gününün ayrı bir önem taşıdığını ifade etmek istiyorum. Gazilerimiz şanla ve gururla ülkemize hizmet etmişler, Gazilerimiz yurtseverlikleriyle örnek olmuşlardır. Gerek gazi olsun gerek şehit olsun, vatan uğrunda savaşan kahramanlarımızın ve ailelerinin her türlü sıkıntılarını gidermek bizlerin borcudur ve imkanlarımız ölçüsünde giderme azim ve kararlılığındayız. Her türlü sıkıntınızı ve ihtiyacınızı bizlere bildirmenizi istiyorum. Sizler bu vatan için gazi oldunuz, birlerde sizlerin hizmetinizde olalım” dedi.

Kıbrıs gazisi Sardoğan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Tanrıkulu, Kıbrıs gazisi Emekli Başçavuş Süleyman Sardoğan’a buket takdim etti.