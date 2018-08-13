Kick Boks Şampiyonası sona erdi

Kick Boks Federasyonu Antalya İl Temsilciliğinin 2018 yılı faaliyet programında yer alan, Kick-Boks Turnuvası sona erdi. Büyük erkekler kategorisinde, 86 kiloda Erkan Tongal 1’inci, 71 kiloda Hasan Kuzu 1’inci, 81 kiloda da Abdülhamit Erşay 1’inci, Genç bayanlar kategorisinde 48 kiloda Merve Bulut 1’inci, 55 kiloda Elif Torayan 1’inci,

60 kiloda Sema Aminenur Özge 1’inci, 65 kiloda Rabia Demir 1’inci, 45 kiloda Kadime Tızlak 2’inci,

Minik bayanlar kategorisinde, 42 kiloda Rabia Özgen 1’inci, 47 kiloda Cemilehan Kutlu 2’inci

32 kiloda Cemre Erkış 2’inci, Minik erkekler kategorisinde, 42 kiloda İbrahim Gökmen 1’inci, 28 kiloda Mehmet Vanlı 3’üncü, 32 kiloda Rasih Umutcan Beşiktaş 3’üncü, Yıldız bayanlar kategorisinde 42 kiloda Gülay Öztürk 2’inci, 46 kiloda Gamze Öztürk 2’inci oldu.

Şampiyona sonucunda büyükler, yıldızlar ve küçükler kategorisinde yarışan ve birinci olan sporcular Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Hasan Ali İrban tarafından ödüllendirildi.