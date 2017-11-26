Kılıçdaroğlu: “2019’da Türkiye’nin tarihini değiştireceğiz”

O görev ağırlıklı olarak bana düşüyor. Bunun için de çalışacağım” dedi.

Bir dizi açılış ve toplu temel atma töreni için dün Antalya’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da 14 Kasım’da etkili olan hortum nedeniyle seralarda, tarım arazilerinde hasar oluşan ve 25 kişinin hafif yaralandığı Finike ve Kumluca ilçelerini ziyaret etti. Kumluca ve Finike’de zarar gören üreticileri ve yaşanan afetten etkilenen tarım arazileri ile seraları inceleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Finike’de çay bahçesinde partililer ile bir araya geldi. Türkiye’de insanlarda huzursuzluk ve geleceğe dair kaygılarının olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, kitabında yandaş olmadığını, vatandaş olduğunu dile getirdi.

“2019’da Türkiye’nin tarihini değiştireceğiz”

2019’da Türkiye’yi değiştirme görevinin kendisine düştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, “Biz 2019’da Türkiye’nin tarihini değiştireceğiz. O görev ağırlıklı olarak bana düşüyor. Bunun için de çalışacağım ama siz de Finike’nin tarihini değiştireceksiniz. Burası bir felaket yaşadı. Kumluca’da da vardı, burada da vardı, ziyaret ettik. Burada evi yıkılan 3 vatandaşımız var. 3 belediye başkanımıza görev verdik. 3 belediye başkanımız bu evi yıkılan, 3 ailenin evlerini yeniden yapacaklar. Bizde öyle laf yok, fiilen iş var, iş yapmak var. İşi yapacağız evlerini teslim edeceğiz. İnşallah onlar da kendi evlerinde huzur içinde yaşarlar” dedi.

“Kitabımda yandaş yok, vatandaş var”

2019’un herkes için önemli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Özellikle anneler sizin için de çok önemli. Çocuklarınız güzel bir Türkiye’de okusunlar, güzel bir Türkiye’de iş sahibi olsunlar, güzel bir Türkiye’de huzur içinde yaşasınlar isterseniz. Biz de istiyoruz. Bu güzel ülkede, bakın Finike ne kadar güzel. Doğası son derece güzel, insanları güzel ama hepimizde bir huzursuzluk var. Geleceğe yönelik bir kaygı var. Dolar aldı başını gidiyor, fiyatlar yükseliyor. İnsanlar huzursuz, rahat yaşayamıyorlar. Gelecekten kaygı duyuyorlar. Türkiye nereye gidiyor, ne olacak diye düşünüyorlar. Ben size 80 milyona huzurlu bir Türkiye vadediyorum. Birlikte yaşayacağımız, huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye vadediyorum. Benim kitabımda yandaş yok. Vatandaş var. Oturacağız, vatandaşın bütün dertlerini dinleyeceğiz ve çözeceğiz. O nedenle vatandaşa hizmet etmek, hakka hizmet etmek demektir. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Benim parayla pulla da bir ilgim yok. Param olsun, pulum olsun diye özel bir arayışım da yok. Siyaseti size hizmet etmek için, bu ülkenin vatandaşlarına hizmet etmek için yapıyoruz. Bu anlayışla yola çıktık. 2019’da önümüzde iki tercih var. Ya demokrasiden yana olacağız, ya da tek adam rejiminden yana oy kullanacağız. Tek adam rejiminin ne olduğunu gördük. Hapishaneler tıka basa dolu, insanlar rahat konuşamıyor. Dertlerini anlatamıyorlar, acaba başımıza bir felaket gelir mi diye çekiniyorlar. Demokrasi de ise herkes çıkacak ve rahatlıkla derdini dile getirebilecek. Hiç kimse konuşursam başım belaya girer mi demeyecek. O nedenle 2019’da hepimizin oturup düşünmesi ve sandığa öyle gitmesi lazım. Bu memlekete huzuru beraber getireceğiz. 2019 seçimlerinden vatandaş kendisini ister ülkücüyüm desin, ister milliyetçiyim desin, ister Atatürkçüyüm desin, ister muhafazakarım desin, ister liberalim desin, nasıl tanımlıyorsa tanımlasın, hepimizin ortak paydası demokrasi olacak. Tek adam rejimine karşı ortak mücadele edeceğiz. Tek adam rejiminin başlangıcını hepimiz görüyoruz ama demokrasiyi yaşatmak, hepimizin ortak görevidir. Demokrasi için hep birlikte mücadele edeceğiz.”

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Ankara’ya hareket etmek üzere yola çıktı.