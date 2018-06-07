Kılıçdaroğlu Antalya’ya geliyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen bazı toplantılara katılarak, çeşitli toplum kesimleri ve kitle örgütleri temsilcilerine Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalkınma projelerini anlatmak ve önerilerini almak üzere 9 Haziran Cumartesi günü Antalya’da olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran Cumartesi günü Gazipaşa Havaalanı’na geldikten sonra Alanya’ya geçerek, saat 11.00’de Alanya Kültür Merkezi’nde kanaat önderleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve turizmcilerle bir araya gelecek.

Alanya’dan Manavgat’a geçecek olan Kılıçdaroğlu, saat 14.00’te Manavgat Kültür Merkezi’nde yine kanaat önderleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve turizmcilerle buluşarak, hem CHP’nin program ve hedeflerini anlatacak, hem de toplantıya katılanların görüş ve önerilerini dinleyecek.

Kılıçdaroğlu, günün son toplantısında bu kez Antalya’da saat 17.00’de Antalya Muratpaşa’daki Akra Barut Otel’de turizm sektör temsilcileri ve iş dünyasıyla buluşacak.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, saat 20.00’de ise Muratpaşa Kent Meydanı’nda vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya gelecek.