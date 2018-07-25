Kılıçdaroğlu, Genç ve Okulu’yu ağırladı

Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu’yu ağırladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 657. Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başpehlivanlığını kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Orhan Okulu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Kırkpınar Başpehlivanı olan Orhan Okulu’yu başarısından dolayı kutladı, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i de ata sporu yağlı güreşlere yaptığı katkı nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Genç, “Başpehlivanımız Orhan Okulu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz kapsamında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile de biraraya geldik” dedi.

Ziyarete Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer ile Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cihan Sidel, Başantrenör Kemal Yılmaz’da katıldı.