Kılıçdaroğlu, Yüksekova’daki terör saldırısını lanetledi

Dönem Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın eşi Günseli Akaydın’ın cenaze törenine katıldı. Yüksekova’daki terör saldırısını lanetleyen Kılıçdaroğlu, "Terörden çok çektik. Büyük acılar yaşıyoruz. Umuyorum ve diliyorum bu terörü hep birlikte sonlandırırız. Bir insanlık suçu, bir anneden bir çocuktan ne istersiniz. Bir annenin ve çocuğunun günahı nedir. Bunu yapanlar insanlıktan nasiplerini aldılar mı? Lanet olsun diyoruz, lanet olsun" dedi.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 2 gün önce hayatını kaybeden Günseli Akaydın (67) için Muratpaşa Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Havanın sıcak ve kalabalığın fazla olması nedeniyle törene katılanlar zor anlar yaşadı. Yoğun katılımın olduğu törende, yüzlerce çelenk yer aldı. Cenaze töreni öncesi Mustafa Akaydın, taziyeleri kabul etti. Akaydın’ın sık sık gözlerinin dolduğu görüldü.

Cenaze namazının kılınmasının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu da Günseli Akaydın’ın tabutuna bir süre omuz verdi. Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katılan Antalyalılarla tokalaşarak, bir süre sohbet etti.

Günseli Akaydın’ın cenazesi, Uncalı Kent Mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedildi.

"Terörü lanetliyoruz"

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Astsubay Çavuş Şerkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edildiği terör saldırısını lanetleyen Kılıçdaroğlu, "Her ölüm acıdır. Bugün bir doktoru, bir anneyi defnettik. Milletvekilimize, ailesine yakınlarına torunlarını baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Daha acı olanı Hakkari’de bir annenin ve çocuğunu şehit edilmesidir. Terörden çok çektik. Büyük acılar yaşıyoruz. Umuyorum ve diliyorum bu terörü hep birlikte sonlandırırız. Bir insanlık suçu, bir anneden bir çocuktan ne istersiniz. Bir annenin ve çocuğunun günahı nedir. Bunu yapanlar insanlıktan nasiplerini aldılar mı? Lanet olsun diyoruz, lanet olsun. Bir çocuğu bir anneyi acımasızca katledenlere lanet olsun diyoruz, hep birlikte teröre, terör örgütlerine, teröre dersek verenlere hep birlikte karşı çıkarsak bu belayı başımızdan atarız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kurultayla ilgili yöneltilen soruyu cevapsız bıraktı.

Törene CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, CHP’li milletvekilleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer ile çok sayıda kişi katıldı.