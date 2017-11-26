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26 Kasım 2017 11:34

Kılıçdaroğlu’dan dış politika eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gerginliklerden bıktık, kavgalardan bıktık.

Kılıçdaroğlu’dan dış politika eleştirisi

26 Kasım 2017 11:34

Yeter artık. Bu ülkede hangi görüşten olursak olalım bir arada kardeşçe yaşayabiliriz. Niye yaşamayalım. Önümüzde ne engel var. Bağırmakla çağırmakla ülkeler yönetilseydi, ülkeler büyüyebilseydi vallahi biz şu an dünyanın en gelişmiş ülkesi olurduk. Demek ki bu işler bağırmakla olmuyor. Bu işler kavga ederek olmuyor. Bu işler diğer ülkelere kafa tutarak olmuyor” dedi.


Muratpaşa Belediyesinin açılış ve toplu temel atma törenlerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kemer Belediyesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu, belediye girişinde Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül karşıladı. Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye binasına girdi. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kılıçdaroğlu’na sembolik ilçe anahtarı hediye etti.



“Huzurlu ve güzel bir Türkiye vadediyorum”


Kemerlilere dünyanın en güzel yerinde yaşadıklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, huzurlu ve güzel bir Türkiye vadettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Kemer’de yaşıyorsunuz. Olağanüstü güzel bir doğası var. İnsanları, denizi, dağları, ovaları güzel. Bu kadar güzellikte bizim istediğimiz bir şey var, huzur içinde yaşamak. Türkiye’de huzur içinde yaşamak istiyoruz. İster Doğu’da, ister Batı’da, ister Güney’de, ister Kuzey’de, isterse Kemer’de, eğer yaşıyorsak hepimiz huzur içinde yaşamalıyız. Görüşlerimiz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir, yaşadığımız bölgeler farklı olabilir ama bayrağımızın altında güzel vatanımızda huzur içinde yaşamak istiyoruz. Dertlerimiz de olabilir, afetler de yaşayabiliriz ama huzur olduğu zaman dayanışma içinde bütün bu sıkıntıları aşabiliriz. Ben size sadece ve sadece huzur vadediyorum. Huzurlu bir Türkiye vadediyorum. Güzel bir Türkiye vadediyorum. Birlikte huzur içinde yaşayacağız ve bunun mücadelesini el birliğiyle vereceğiz” dedi.



“Bağırmakla, çağırmakla ülkeler yönetilseydi, dünyanın en gelişmiş ülkesi olurduk”


2019’a az süre kaldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:


“Gerginliklerden bıktık, kavgalardan bıktık. Yeter artık. Bu ülkede hangi görüşten olursak olalım bir arada kardeşçe yaşayabiliriz. Niye yaşamayalım. Önümüzde ne engel var. Bağırmakla çağırmakla ülkeler yönetilseydi, ülkeler büyüyebilseydi vallahi biz şu an dünyanın en gelişmiş ülkesi olurduk. Demek ki bu işler bağırmakla olmuyor. Bu işler kavga ederek olmuyor. Bu işler diğer ülkelere kafa tutarak olmuyor. Ne demiş savaş meydanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ bundan daha güzel ne olabilir. Barış içerisinde yaşamak istiyoruz.”




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