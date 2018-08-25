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25 Ağustos 2018 09:27

Kimyasal gübreye karşı kompost

Muratpaşa Belediyesi, kimyasal gübrelere karşı, bahçe ve dal atıklarından kompost gübre üretiyor.

Kimyasal gübreye karşı kompost

25 Ağustos 2018 09:27

Üretilen kompost gübre, park ve bahçelerde kullanılıyor.


Muratpaşa Belediyesi, parklardan, site ve apartmanların bahçelerinden çıkan bahçe-dal atıklarını kompost gübreye dönüştürüyor. Uyguladığı çevre dostu projelerle, ulusal düzeyde ödüller alan Muratpaşa Belediyesi, doğa ve yeraltı su kaynakları için tehdit oluşturan kimyasal gübrelere karşı, kompost gübre üretip, park ve bahçelerinde kullanıyor. Muratpaşa Belediyesi bu uygulama ile çevreyi korurken aynı zamanda ciddi oranda tasarruf sağlıyor.



Bin 440 ton


Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Ermenek Mahallesi’ndeki kompost üretim tesisinde, 3 yıldır devam eden uygulama kapsamında toplam bin 440 ton kompost gübre üretildi. Üretilen bu kompost gübre, kentin park ve bahçelerinde kullanılıyor.



Nasıl yapılıyor


Organik atıkların, doğal süreçler sayesinde faydalı ve değerli kaynağa dönüştürülmesini amaçlayan süreçte, toplanan bahçe ve dal atıkları, özel makineler aracılığıyla parçalanıp, öğütülüyor. Daha sonra, katkı maddesi ve hayvan gübresiyle karıştırılıyor. Atıkların kompost gübreye dönüşümü yaklaşık 8-12 ay sürüyor.




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