Kınıkspor tam gaz

Antalya Süper Amatör Lig 6.
haftada Kınıkspor, deplasmanda Antalya Halspor'u 2-0 mağlup etti.
haftada Kınıkspor, Antalya Halspor'la karşılaştı. Doğuyaka Zeytinköy 4 No.lu Sahada oynanan maçı Mazlum Doğan Bodur, Kadir Akıllı ve Samet Sevinç yönetti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle kapanan karşılaşmanın ikinci yarısında Kınıkspor aradığı golü 52. dakikada Ahmet'le buldu. Konuk takım, 59. dakikada Vahdet'in kaydettiği golle aradaki farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma Kınıkspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Yeşil beyazlı takım, bu maçta da kalesini gole kapadı.
Kınıkspor, oynadığı 5 maçta 5 galibiyetle 15 puan toplayarak, 6 maçta 18 puan alan Kestel Belediyespor'un ardından puan cetvelinde ikinci sırada yer aldı.