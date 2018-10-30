Kiralık araçlı akü hırsızlarına suçüstü

Antalya'da park halindeki 4 otomobilin aküsünü çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Varsak Karşıya Mahallesi'nde park halindeki otomobillerin akülerinin çalınması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Mağdurların ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kiralık olarak kullandıkları otomobilin plakasını belirledi.

Polis takibe aldığı, K.B, O.B ve N.C.K isimli 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin otomobili rent a car'dan kiralayıp hırsızlık yaptıkları belirlendi. Suç kayıtları olmadığı öğrenilen şüpheliler, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Varsak bölgesindeki ormanlık alana sakladığı 8 adet akü ise sahiplerine teslim edildi.