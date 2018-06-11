Kırcami için jet onay

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kırcami planları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyerek, süreci tek tek anlattı. Kırcamide bir ağaç gölgesi altında gerçekleşen toplantıya bölge halkının yanı sıra, muhtarlar, AK Parti milletvekili adayları katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kırcami’nin kanayan yarası olan ve yıllardır bir türlü tamamlanamayan Kırcami Planları ile ilgili o dönemdeki Muratpaşa Belediyesi ile bir koordinasyon sağlayamadıklarını hatırlatarak 2004-2009 yılları arasında yapılan çalışmaların, 2009 sonrasında rafa kaldırıldığını söyledi. Kırcami ile ilgili yapılan çalışmaları tarih tarih anlatan Başkan Türel, “Maalesef Kırcami seçimler geldiği zaman hatırlanıyor. Ama bizde öyle değil. Kırcami konusunda kimse endişe etmesin. Hem milletvekilliğim döneminde hem başkanlığım sürecinde Kırcami planlarıyla ilgili her adımı takip ettim. Çözülmesi konusunda da büyük gayret ortaya koydum. Sizlerin teveccühleri 2014’te halkımızın oylarıyla yeniden göreve geldiğim andan itibaren Kırcami planlarını hiç bekletmeden meclisimizde onayladık” dedi.

Süreci anlattı

Başkan Türel, nihai olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazları da Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 1 Temmuz tarihinde karara bağladığını belirterek, “Tam 18 gün sonrada hemen Muratpaşa Belediyesi’nden geldiği şekliyle itirazları da değerlendirip sonuca götürmek suretiyle, Kırcami planlarını 19 Temmuz 2016 tarihinde kesinleştirdik. Ondan sonra ara ara planlama uygulaması açısından kolaylıklar içeren revizyonları da, Muratpaşa Belediyesi’nden geldikçe bir taraftan yaptık. Ardından18 uygulaması dediğimiz imar uygulamaları yapılması gerekiyordu. Muratpaşa Belediyesi o çalışmaları da binlik planlar askıdan indikten sonra ele aldı. Bizim planlarımızın kesinleşmesi tarihi 19 Temmuz 2016’dan sonra Muratpaşa Belediyesi, 18 uygulamalarını ele almaya başladı. Bir senelik süreçte 18 uygulamalarını Muratpaşa Belediyesi tamamladı. 19 Temmuz 2016 tarihinde biz planları kesinleştirdik ve tam bir sene sonra 3 Temmuz 2017 tarihinde 18 uygulamasıyla ilgili Muratpaşa Belediyesi bize 18 uygulamalarını gönderdi. Haziran 2016 biz planları kesinleştirdik bir sene sonra 18 uygulamalarını Muratpaşa Belediyesi bize gönderdi” diye konuştu.

"18 uygulamasını 11 günde onayladım"

Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hatırlarsınız benim de olmadığım bir zaman dilimde belediyeye davullar zurnalarla gelindi. Keşke benden randevu alınıp gelinseydi diye de ifade etmiştim. O planlar tamamladıktan 1 sene sonra bize teslim edildi, bizden de bu planları hemen onaylamamız konusunda bir beklenti oluşturuldu. İlçe belediyesinin bir sene de tamamladığı 18 uygulamalarını takdir edersiniz ki biz 1 günde karara bağlayamayız. 3 Temmuz 2017 tarihinde bize gelen 18 uygulamalarını 2 hafta bile değil 11 günde 14 Temmuz 2017 tarihinde onayladık ve Muratpaşa Belediyesi’ne gönderdik. Biz ne kadar hızlı hareket ediyoruz ama biz bu meseleyi oyalıyormuşuz gibi intiba yaratılması bize bir haksızlık bunu ifade edeyim. Bir senede biten 18 uygulaması planlarını ben 11 günde onayladım. Biz planları onayladıktan sonra 14 Temmuz 2017 tarihinde bunların bir askı süresi oluyor bir ay boyunca. 23.11.2017’de onaylıyoruz. 29.11.2017 tarihinde Muratpaşa’da askıya çıkıyor. 18 uygulamaları ile ilgili plan 1 ay askıda kalıyor ve 29-12-2017’de askıdan iniyor”

Onay müjdesi

29-12-2017 de askıdan inen planların 6 ay sonra 6 Haziran 2018 de Büyükşehir Belediyesine geldiğini anlatan Başkan Türel, “Yani 5 gün önce bize Muratpaşa Belediyesinden 18 uygulamaları ile ilgili itirazların değerlendirilmesi hususunda ki planın bir kısmı kuzey bölümü hariç güney bölümü bize geldi. Bize gelen güney kısmında ki Aspendos Bulvarı Sinanoğlu caddeleri arasında ki 11 milyon 949 bin 195 metrekare alan. Yani Çağlayan, Kırcamii, Tarım, Güzeloluk, Yeşilova Zümrütova ve Fener ile ilgili bu mahalleleri içeren 18 uygulamaları bize 6 Haziran’da geldi. Ancak kuzey kısmını içeren 18 uygulaması ile ilgili itirazların değerlendirildiği bölüm şuana kadar bize gelmedi. Bize geliş tarihi 6 Haziran olan güney kısmındaki mahallerin 18 uygulamalarını bir saat önce biz onayladık. Hayırlı olsun. 6 ayda Muratapaşa Belediyesi’nin bize gönderdiği 18 uygulamalarının itiraz değerlendirmesini ben 6 günde onayladım. Bu konularda kimse endişe etmesin. Kırcami planları ile ilgili bize ne geliyorsa anında geçer. Ancak bizim de takdir edersizinki değerlendirme süremiz var. Biz de bunları böyle aylarca bekletmeyiz. Birkaç gün içerisinde çözeriz. Nasıl ki bundan önce bütün alanın 18 uygulamalarını 11 gün içerisinde onaylamışsak. O 18 uygulamasının itirazlarının 6 ayda biten itirazlarının değerlendirmesini 6 günde onayladık. Şu anda imzalar atıldı. Belki de Muratpaşa Belediyesi’ne şu anda arkadaşlarımız onayladığımız 18 uygulaması itirazları ile ilgili planları belki teslim etmişlerdir. Belki teslim etmek üzerelerdir” şeklinde konuştu.

"Kuzey planını da bekliyoruz"

Başkan Türel, konuşmasına şöyle devam etti:

“Muratpaşa Belediyesi’nden Aspendos Bulvarı’nın kuzeyini içeren Doğu Yaka, Mehmetçik Mahallerinin itirazlarının değerlendirilmesi ile ilgili planları bekliyoruz. Bize gelsin yine iki parmağın sayısını geçmez bizim onaylamamız. Bize gelmemiş bir planlanın neden bizde onaylanmadığını sormak da abesle iştigal. Arkadaşlarınız önce işin nereden kaldığını, nerede tıkandığını, nereden yürümesi gerektiğini öğrenip bize gelselerdi keşke. Muhtarlar Derneği başkanımız da sabah acele Büyükşehir’e gelmiş. Sevgili Başkanım, Muratpaşa Belediyesine bir gitseniz de şunları Büyükşehir Belediyesi’ne bir gönderin deseniz de ondan sonra biz hemen gereğini yapsak. Doğu yakanın planları Mehmetçiğin planları bana Muratpaşa’dan gelmeden gelmeyen planı nasıl onaylıyayım. Gideceğiniz adres Büyükşehir değil Muratpaşa. Bizde beklemez. Bende geldiği gibi geçer. 6 ayda bitirdikleri itiraz değerlendirmesini 6 günde onayladım. Onayladım geldim buraya. Herkes kendi işini iyi yapsın. Bizde evelallah Kırcami dedin mi akan sular duruyor. Bizim için. Biz derhal gereğini yaparız. Kimse takılmanın gereğini veya sorumluluğunu bizde aramasın. Biz burada tabi hakkını da teslim edelim. Biz bundan önce Muratpaşa ile yakalayamadığımız Kırcami ile ilgili koordinasyonu Ümit Başkanla yakaladık. Ve bu noktaya böylelikle geldik.”

“Kırcami planları benim mezuniyet belgem”

Konuyla ilgili bir yargı süreci olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, “ Şimdi bu yargı sürecini biliyorsunuz hep maşaları kullanma suretiyle birileri Kırcami’de engellemeye yönelik kullanıyor. Ama biz görevdeyiz. Biz görevde olduğumuz müddetçe o konularda da sizin adeta müvekkiliniz olarak mahkeme kapısını seve seve aşındırıyoruz. Ve şu ana kadar yargı süreçleri ile ilgili alınan tüm kararlar da hamd olsun Kırcamili hemşerilerimin bizim lehimizde. Ama bunun aynı ısrarla takip edilmesi lazım. Bunları biz takip etmeseydik nasıl ki 2009’dan sonra takip etmedik ardı arkasına aleyhte kararlar geldi. Çünkü biz görevde değildik. Eğer bu planların haklılığını savunmazsanız bizim gibi bu konuya inanmış arkadaşlarımız görevde olmazsa maalesef bu konularda yılan hikayesine döner. Sıkıntılı süreçleri yaşıyoruz. O yüzden şu ana kadar biz seve seve mahkeme kapılarını aşındırıyoruz. Ve şu ana kadar da bütün kararlar hamdolsun bilirkişi raporları dahil Kırcami’de planlama yapmamıza mani bir durum oluşturmadı. Engel bir durum oluşturmadı. Biz bunları savunmaya devam edeceğiz. Şimdi biz kaç cephede Kırcami planı için mücadele ediyoruz. Kırcami planları benim mezuniyet belgem. Ben bu planların sonuna kadar arkasındayım. Bize ne geliyorsa geldiği gibi geçer. Hayırlı olsun imzaladım. İnşallah Doğuyaka’yı ne zaman Muratpaşa gönderirse onu da 5-6 günde imzalar göndeririz” ifadelerini kullandı.