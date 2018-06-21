Kırcami parselasyonu askıda

Planlar 20 Temmuz’a kadar askıda kalacak.

Muratpaşa Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi’nce de onanan Kırcami imar planlamasının Kırcami, Tarım, Zümrütova, Fener, Çağlayan, Yeşilova ve Güzeloluk Mahallerini kapsayan bölümüne ilişkin parselasyonu askıya çıkardı. Planlar, Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü içinde kurulan konteynerde parsel maliklerine veya yasal temsilcilerine verilmeye başladı.

Kırcami bölgesin 11 milyon 949 bin 195 metrekarelik bölümünü içeren imar planları 20 Temmuz Cuma mesai saati bitimine kadar askıda kalacak. Askı süresince itiraz olmaması halinde, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilerek, tescil işlemleri başlatılmış olacak.