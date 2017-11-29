Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 13:53

Kırcami parselasyonu askıya çıktı

Muratpaşa Belediyesi, 10 mahalleyi kapsayan Kırcami imar planları parselasyon çalışmasını Değirmenönü Kültür Merkezi’nde askıya çıkardı.

Kırcami parselasyonu askıya çıktı

29 Kasım 2017 13:53


Antalya’nın 30 yıllık kanayan yarası Kırcami imar planlarında Muratpaşa Belediyesi’nin tamamladığı parselasyon çalışmasının Büyükşehir Belediye Encümeni’nce onaylanmasının ardından askı süreci başladı.


Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Tarım mahallelerinin tamamı, Fener ile Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini kapsayan plana ilişkin uygulama bilgileri Değirmenönü Kültür Merkezi’nde askıya çıktı.


Uygulama bilgileri parsel malikleri veya yasal temsilcilerine vekaletnameyle birlikte tapu senedi, tapu kaydı ibraz edilmek koşuluyla verilebiliyor. Parselasyon, 28 Aralık Perşembe mesai bitimine kadar askıda kalacak.


Başkan Uysal, Kırcami imar planlarının kentin çözülemez sorunun olarak görüldüğü noktada ilk kez bu aşamaya getirildiğini söyledi. “Milletin hakkı ve hukuku dışında hiçbir kavram bana heyecan vermez” diyerek çalıştıklarını aktaran Başkan Uysal, “Bu süreçte sergilediği işbirliği dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Şimdi çok daha iyi görülecektir ki, planlar yasal olarak nasıl olması gerekiyorsa aynen o şekilde yapıldı. Başka türlü işlere hiç girmedik, girmeyiz, girilmesine de müsaade etmeyiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç