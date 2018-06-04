Kırcami planlarında 5 Haziran müjdesi

Planları 5 Haziran’da son kez onay için Büyükşehir Belediyesi’ne göndereceğim” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin mahalleri buluşturan iftar sofrası, bu kez Kırcami, Güzeloluk ve Zümrütova Mahalleleri için kuruldu. İftara CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve CHP Antalya Milletvekili adayı Vahap Tuncer de katıldı.Başkan Uysal mahalle sakinleriyle aynı sıraya girip tabldotuna iftar yemeğini aldı.

İftarın ardından Başkan Uysal, Antalya’da uzun yıllardır çözüm bekleyen Kırcami imar planlamasında artık son 1 aylık sürece girileceğini söyledi. Başkan Uysal, “Kırcami imar planlaması 15 aşamalı bir süreç. 8’inci evrede aldık ve son aşamaya getirdik. 5 Haziran’da bölgenin Topçular Mahallemizin altında kalan bütün yerlerinin planını son kez onay için Büyükşehir Belediyesi’ne göndereceğim. Büyükşehir’de 1 ay askı süreci var. Sonra tapu ve kadastro. Büyük bir mücadelenin sonuna geldik. Ne badireler ne engeller atlattık.”

Kırcami planlarının bu sürece mahalle sakinlerinin desteğiyle gelebildiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Muratapşa’mız bambaşka bir yer. Hepimiz birbirimizi seviyoruz. Aramızda hiçbir ayrım yok. Muratpaşa’mızda bu özel sevgi iklimini ayakta tutmaya kararlıyız” diye konuştu.