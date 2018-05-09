Kırcami’de Haziran müjdesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Tarım Mahalleleri’nin tamamı, Fener ile Çağlayan Mahalleleri’nin belli bölümlerini kapsayan Kırcami bölgesine ilişkin parselasyon planlarının askı süresinin 24 Mayıs Perşembe sona ereceğini söyledi.

Antalya’nın 30 yıllık imar sorununun çözümüne ‘bir tık’ uzakta olduklarını belirten Başkan Uysal, “Çok zorlu süreçler, artık geride kaldı. Davalar açıldı, olağanüstü meclis toplantıları yaparak sorunu çözdük. Farklı güç odakları planlara müdahale etmek istedi, ‘Milletin menfaati dışında hiçbir bir menfaat tanımayız’ diyerek elimizin tersiyle ittik. ‘Her şeyi bitirdik’ dediğimiz anda iki tarihi ev iddiası ortaya atıldı. En son bir çınarın planlara işlenmesi talep edildi. Onu da Muratpaşa Belediye Meclisimizce yerine getirdik.”

Şimdi o planların askı sürecinin 24 Mayıs’ta tamamlanacağını kaydeden Başkan Uysal, ardından Muratpaşa Encümeni’nin sürece son şeklinin vereceğini söyledi. Amaçlarının 5 Haziran’da Kırcami planlarının Muratpaşa ayağını tamamlamak olduğunu belirten Başkan Uysal, “5 Haziran’da Encümenin alacağı kararın ardından, planları hemen Büyükşehir Belediyesi’ne göndereceğiz. Süreci Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’le sürekli görüşüyoruz. Buradaki işlemlerin de tamamlanmasının ardından tapu işlemleri başlayacak. Kırcami sakinlerine hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.