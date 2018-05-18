Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 12:37

Kırcami’de tapu için geri sayım başladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Kırcami parselasyon planlarının itirazlar sonuçlandırmış olarak Büyükşehir Belediyesi’ne göndereceğini belirtti.

Kırcami’de tapu için geri sayım başladı

18 Mayıs 2018 12:37


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan ayının 2’nci gününde iftarını Tarım ve Yeşilova Mahalleleri’nde vatandaşlarla birlikte yaptı. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’nün bahçesinde düzenlenen iftar programında Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Erol İşbilen, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan da yer aldı.


Hep birlikte edilen duaların ardından oruçlar açılırken Başkan Uysal, Tarım ve Yeşilova Mahallerini de kapsayan Kırcami imar planlamasında gelinen son aşamayı paylaştı.


Kırcami planlarının 15 aşamalı bir süreç olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Artık son aşamaya geldik” dedi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, parselasyon planlarının, Muratpaşa Belediye Encümeni’nce tüm itirazları sonuçlandırılmış olarak Büyükşehir Belediyesi’ne gönderileceğini aktaran Başkan Uysal, “Ondan sonra tek bir askı süreci kalıyor. Sonrası kadastro ve tapu. Emeği geçen sizlere, katkıda bulunan bütün kurumlara, verimli işbirliğinden dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ederim” diye konuştu.



Ermenek ve Zeytinköy


Başkan Uysal, Kırcami planlarıyla birlikte mülkiyet sorunun yaşandığı Ermenek’te çözümü büyük oranda sağladıklarını, Zeytinköy’ü merkezinde insanını bulunduğu bir dönüşüm süreciyle Antalya’ya kazandırdıklarını da sözlerine ekledi.


Konuşmasının ardından mahalle muhtarları Başkan Uysal’a çiçekle teşekkür ederken iftar programı çocuklara yönelik orta oyunun ve Hacivat-Karagöz gösterisiyle devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç