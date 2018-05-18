Kırcami’de tapu için geri sayım başladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan ayının 2’nci gününde iftarını Tarım ve Yeşilova Mahalleleri’nde vatandaşlarla birlikte yaptı. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’nün bahçesinde düzenlenen iftar programında Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Erol İşbilen, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan da yer aldı.

Hep birlikte edilen duaların ardından oruçlar açılırken Başkan Uysal, Tarım ve Yeşilova Mahallerini de kapsayan Kırcami imar planlamasında gelinen son aşamayı paylaştı.

Kırcami planlarının 15 aşamalı bir süreç olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Artık son aşamaya geldik” dedi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, parselasyon planlarının, Muratpaşa Belediye Encümeni’nce tüm itirazları sonuçlandırılmış olarak Büyükşehir Belediyesi’ne gönderileceğini aktaran Başkan Uysal, “Ondan sonra tek bir askı süreci kalıyor. Sonrası kadastro ve tapu. Emeği geçen sizlere, katkıda bulunan bütün kurumlara, verimli işbirliğinden dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Ermenek ve Zeytinköy

Başkan Uysal, Kırcami planlarıyla birlikte mülkiyet sorunun yaşandığı Ermenek’te çözümü büyük oranda sağladıklarını, Zeytinköy’ü merkezinde insanını bulunduğu bir dönüşüm süreciyle Antalya’ya kazandırdıklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından mahalle muhtarları Başkan Uysal’a çiçekle teşekkür ederken iftar programı çocuklara yönelik orta oyunun ve Hacivat-Karagöz gösterisiyle devam etti.