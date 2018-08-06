Kırcami’de tescil aşamasına doğru

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami planlamasının, askıdan inen Fener, Çağlayan, Güzeloluk, Yeşilova, Kircami, Zümrütova, ve Tarım Mahalleleri’ni kapsayan parselasyon dosyasının 15 Ağustos’ta değerlendirmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne, oradan da, tescil işlemleri için Kadastro Müdürlüğü’ne gönderileceğini söyledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Korkuteli’nin Küçüklü Köyü’nde düzenlenen 7. Geleneksel Barbunya Şenliği’ne katıldı. Şenlikte Başkan Uysal, Küçüklü’nün Muratpaşa’nın dokuz mahallesinin yaylası olduğunu belirterek, “Tabi hepinizin kafasının bir tarafında da imar planımız var. Onu da konuşalım; Binliği ve 18 uygulamasını yapmak bize nasip oldu. Fener, Çağlayan, Güzeloluk, Yeşilova, Kırcami, Zümrütova, ve Tarım Mahalleleri’ni kapsayan parselasyon 20 Temmuz’da askıdan indi. Encümenimiz; itirazları görüşecek. İtiraz ve askı süreçleri, 14 Ağustos’ta noktalanıyor. 14 Ağustos Salı günü Allah’tan bir mani olmaz ise artık Muratpaşa Belediyesi ile hiçbir ilişkisi kalmayacak. Parselasyon dosyasını; 15 Ağustos’ta, Büyükşehir Belediyesi’ne göndereceğiz. Oradan da; tescil işlemleri için Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilecek” dedi.

“30-40 yıldır bekleyen planlamalar yapılıyor”

Parselasyon dosyasını, 15 Ağustos’ta, Büyükşehir Belediyesi’ne göndereceklerini belirten Başkan Ümit Uysal, “Kaderin cilvesi ya da Allah’ın takdiri 15 Ağustos benim doğum günüm. Çok emek emek harcadık. 18 uygulaması ve binliği biz yaptık ama onay makamı da Büyükşehir Belediyesi’ydi. Onay süreçlerinde hiçbir güçlük çıkarmadılar, her zaman yardımcı oldular. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. 30-40 yıldır çözülmeyen Kırcami Planımızı Tapuya, kadastroya gönderecek duruma geldik. 30-40 yıldır çözülmeyen Ermenek tapu sorununu yüzde 90 oranında çözdük. Yine 30-40 yıldır çözülemeyen Zeytinköy Çevreyolu kenarı imar sorununu tapuya gönderdik. Azmederseniz, iyi niyet gösterirseniz, kalbiniz temiz ise, vatan, millet yolunda, doğruluk içinde, insan uğruna mücadelenizi veriyorsanız yolunuz bir şekilde açılıyor.”

Topçular, Mehmetçik ve Doğuyaka Mahalleleri

Kırcami Bölgesinde; Topçular, Mehmetçik ve Doğuyaka Mahalleleri’ni kapsayan parselasyona yapılan itirazların da Muratpaşa Belediyesi Encümeni’nde görüşüleceğini ifade eden Başkan Uysal, “Daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne göndereceğiz. Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin itirazları değerlendirmesinin ardından parselasyon 30 gün askıya çıkacak. İtiraz olmaması durumunda, tescil işlemleri için Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilecek” dedi. Başkan Uysal; 7. Geleneksel Barbunya Şenliği’nde Barbunya Şampiyonu seçilen Arif Üstündağ’ı da kutladı.