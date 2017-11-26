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26 Kasım 2017 11:42

Kırcami’den Başkan Uysal’a teşekkür

Kırcami Bölgesini Geliştirme, Güzelleştirme ve Kültür Yardımlaşma Derneği (KIRYA-DER) Başkanı Mustafa Çiviler ve yönetim kurulu üyeleri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kırcami’den Başkan Uysal’a teşekkür

26 Kasım 2017 11:42


KIRYA-DER Başkanı Mustafa Çiviler ve yönetim kurulu üyeleri, Kırcami bölgesinin tamamlanan parselasyon çalışması dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Dernek yönetimi, planlama çalışmalarında özverili çalışmalarından dolayı Başkan Uysal’a teşekkür etti, günün anısına plaket takdim etti.


Başkan Uysal, bölgeye ilişkin uzun yıllardır devam eden plan çalışmalarının ilk kez bu aşamaya getirildiğinin altını çizdi. Bu noktada Kırcami yaşayanları başta olmak üzere muhtarlarının, derneklerin, sivil toplum örgütlerinin sergilediği birlikteliğin çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Büyükşehir Belediyesi’yle önemli bir işbirliğini hayata geçirerek plan çalışmasını bu aşamaya getirdik. Planlar, yasal olarak nasıl olması gerekiyorsa aynen o şekilde yapıldı. Bu planlara sahip çıkılması noktasında tek güvencemiz sizsiniz” diye konuştu.




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