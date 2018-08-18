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18 Ağustos 2018 10:08

Kırcami’nin kuzey bölümü parselasyonu askıya çıktı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; Doğuyaka, Mehmetçik ve Topçular Mahallelerini kapsayan Kırcami planlamasının kuzey bölümüne ait parselasyonun 17 Ağustos itibariyle askıya çıktını söyledi.

Kırcami’nin kuzey bölümü parselasyonu askıya çıktı

18 Ağustos 2018 10:08

Başkan Uysal; parselasyonun, askı süresi sonunda tescil için Kadastro Müdürlüğü’ne gönderileceği bilgisini paylaştı.


Kırcami planlamasının Fener, Çağlayan, Güzeloluk, Yeşilova, Kircami, Zümrütova, ve Tarım Mahalleleri’ni kapsayan güney bölümünü içeren parselasyonu noktayı koyan Muratpaşa Belediyesi; Doğuyaka, Mehmetçik ve Topçular Mahalleleri’nin parselasyonunu da askıya çıktı. Doğuyaka, Mehmetçik ve Topçular Mahalleleri’nin parselasyon planı, Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı.



‘Milletin menfaati dışında hiçbir bir menfaat tanımayız’


Doğuyaka, Mehmetçik ve Topçular Mahalleleri’ni kapsayan ve askıya çıkarılan parselasyon planını inceleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Çok zorlu süreçler yaşadık; geceli gündüzlü çalıştık. 30-40 yıldır çözülmeyen, sorun haline gelen Kırcami planlamasını tamamladık. Milletin menfaati dışında hiçbir bir menfaat tanımayız diyerek, halkın yararına; kuzeyiyle güneyiyle Kırcami planlamasını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



Süreç nasıl işledi?


Başkan Uysal, yaşanan süreci şöyle anlattı; “Aspendos Bulvarı kuzeyinde yeralan Doğuyaka, Mehmetçik ve Topçular Mahallelerimizi kapsayan parselasyonuna ilişkin itirazları, Muratpaşa Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Encümenlerimiz değerlendirdi. 17 Ağustos itirabiyle askıya çıkardık. 30 gün askıda kalacak. Askıdan indikten sonra tescil için Kadastro Müdürlüğü’ne göndereceğiz.”




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