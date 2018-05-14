Kırcami’ye 3 hekimli Aile Salık Merkezi

Vali Münir Karaloğlu Hayırsever Dr. Gönül Peçen ve kızları Özlem - Sinem Peçen ile 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi Protokolü imzaladı. Protokol imza törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Hayırsever Dr. Gönül Peçen ile kızları Özlem ve Sinem Peçen de katıldı. Gönül Peçen, 2010 yılında vefat eden eşi Dr. Ahmet Peçen’in vasiyeti üzerine bir Aile Sağlığı Merkezi yaptırmak istediklerini ve Muratpaşa Belediyesi’nin de arsa desteği ile merkezi hayata geçireceklerini ifade etti.

Vali Münir Karaloğlu ise hayırseverleri tebrik ederek yenilenen Kırcami bölgesinde bir sağlık merkezine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Karaloğlu Dr. Gönül Peçen’e başsağlığı dileyerek yapılan hayırla birlikte hem kendisinin hem de rahmetli eşi Dr. Ahmet Peçen’in isminin bir sağlık merkezi ile ölümsüzleşecek olmasının çok anlamlı olduğuna değindi.

Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesinde yapılacak Aile Sağlığı Merkezinin 12 ayda bitmesi hedefleniyor.