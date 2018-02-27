Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 14:03

Kırgız kadının cenazesi adli tıpa gönderildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi tarafından boğularak öldürülen Kırgızistanlı kadının cenazesi adli tıp morguna gönderildi.

Kırgız kadının cenazesi adli tıpa gönderildi

27 Şubat 2018 14:03


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ta sabah saatlerinde polis karakoluna giden Mehmet Ç. ağabeyinin eşi 3 çocuk annesi Kırgız asıllı 34 yaşındaki Katerine Ç.’yi boğarak öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Mehmet Ç.’nin verdiği Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokağa giden emniyet güçleri 2 katlı evin 1. katında Katerine Ç.’nin cansız bedeniyle karşılaştı.


Katerine Ç.’nin cesedi Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Katerine Ç.’nin Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda bulunan bir alışveriş merkezinde çalıştığı, yurt dışında kaçak olduğu iddia edilen eşi Haydar Ç. ile de bugün boşanma davalarının olduğu öğrenildi.



İflasın ardından sorunlar başladı


Aslen Gaziantepli oldukları belirlenen Mehmet ve Haydar Ç. kardeşlerin Niğde’de iplik fabrikalarının olduğu, Rusya ile yaşanan krizin ardından işlerinin kötüye gittiği ve iflas ederek borçlarını ödeyemez hale geldikleri belirtildi. Haydar Ç.’nin borçlarını ödeyememesi nedeniyle cezaevine girme korkusuyla yurt dışına kaçtığı, Mehmet Ç.’nin eşi, çocukları, ağabeyinin eşi Katerina Ç. ve çocuklarıyla birlikte çalışmak üzere Manavgat’taki yeğenlerinin yanına geldikleri kaydedildi. Mehmet Ç.’nin ilk ifadesinde yengesini ağabeyini aldatmaması konusunda uyardığını, bu uyarılarına kulak asmadığı için önceki akşam aralarında çıkan tartışmanın ardından boğarak öldürdüğünü söylediği bildirildi. Mehmet Ç.’nin ayrıca olay akşamı ağabeyinin 3 çocuğunu alarak ayrı yaşadığı eşi ve kendi çocuklarının yanına bıraktığı iddia edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç