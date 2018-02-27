Kırgız kadının cenazesi adli tıpa gönderildi

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ta sabah saatlerinde polis karakoluna giden Mehmet Ç. ağabeyinin eşi 3 çocuk annesi Kırgız asıllı 34 yaşındaki Katerine Ç.’yi boğarak öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Mehmet Ç.’nin verdiği Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokağa giden emniyet güçleri 2 katlı evin 1. katında Katerine Ç.’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Katerine Ç.’nin cesedi Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Katerine Ç.’nin Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda bulunan bir alışveriş merkezinde çalıştığı, yurt dışında kaçak olduğu iddia edilen eşi Haydar Ç. ile de bugün boşanma davalarının olduğu öğrenildi.

İflasın ardından sorunlar başladı

Aslen Gaziantepli oldukları belirlenen Mehmet ve Haydar Ç. kardeşlerin Niğde’de iplik fabrikalarının olduğu, Rusya ile yaşanan krizin ardından işlerinin kötüye gittiği ve iflas ederek borçlarını ödeyemez hale geldikleri belirtildi. Haydar Ç.’nin borçlarını ödeyememesi nedeniyle cezaevine girme korkusuyla yurt dışına kaçtığı, Mehmet Ç.’nin eşi, çocukları, ağabeyinin eşi Katerina Ç. ve çocuklarıyla birlikte çalışmak üzere Manavgat’taki yeğenlerinin yanına geldikleri kaydedildi. Mehmet Ç.’nin ilk ifadesinde yengesini ağabeyini aldatmaması konusunda uyardığını, bu uyarılarına kulak asmadığı için önceki akşam aralarında çıkan tartışmanın ardından boğarak öldürdüğünü söylediği bildirildi. Mehmet Ç.’nin ayrıca olay akşamı ağabeyinin 3 çocuğunu alarak ayrı yaşadığı eşi ve kendi çocuklarının yanına bıraktığı iddia edildi.