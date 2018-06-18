Kırklareli’nde Konyaaltı Belediyesi rüzgarı

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan oldu.

Konyaaltı Belediyesi güreşçileri, Ramazan Ayı nedeniyle ara verilen güreş sezonuna başladı. Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesi’nin düzenlediği 93. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri’nde Konyaaltı Belediyesi güreşçisi İsmail Balaban birinci oldu. Finalde Hüseyin Gümüşalan ile mücadele eden İsmail Balaban, rakibini yenerek başpehlivan oldu. Konyaaltı Belediyesi güreşçisi Hasan Cengiz’de baş boyunda üçüncülüğü elde etti.

Başaltı boyuna bu sezon yükselen Konyaaltı Belediyesi güreşçisi Mustafa Taş’ta rakibi Kenan Aydın’ı yenerek, 93. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri’nde başaltı boyunda birinci oldu. Başaltı boyunda yine Konyaaltı Belediyesi güreşçisi Sinan Kaya’da 3’üncü oldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 93. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri’nde başarı gösteren Konyaaltı Belediyesi güreşçilerini tebrik etti. Başkan Muhittin Böcek, “Güreşçilerimiz güzel bir sezon geçiriyor. Ramazan ayı nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren güreşçilerimiz, sezona fırtına gibi başladı. Ramazan sonrası ilk güreşler, Kırklareli Babaeski İlçesi’nde yapıldı. Burada güreşçimiz İsmail Balaban, birincilik kürsüsüne çıkarak başpehlivan oldu. Bununla birlikte 4 pehlivanımız Babaeski’de kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Hedefimiz Kırkpınar Güreşleri’nde yine birinciliği elde etmek. Güreşçilerimiz bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekteler” dedi.