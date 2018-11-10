Kırmızı ışık ihlali kaza yaptırdı

Kaza Manavgat-Antalya D-400 karayolu Gültepe mevkiindeki servis yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ilıca istikametinden gelip Manavgat'a dönmekte olan A.K.'nin kullandığı 07 GGS 13 plakalı otomobille Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan A.E.A.'nın kullandığı 46 EA 303 plakalı otomobil çarpıştı.

Araçların hurdaya döndüğü kazada kimsenin burnu bile kanamazken, kazanın,kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.