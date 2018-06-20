Kırtasiye ve fotoğrafçılık sektörü ‘Kayıtdışı’ndan şikayetçi

Grup (Kırtasiye, fotoğraf ve tercümanlık faaliyetleri) Meslek Komitesi ile Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası yönetiminden oluşan heyet, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nda görüş alışverişinde bulundu.

ATSO 28. Grup Meslek Komitesi ile Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası yönetiminden oluşan heyet, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu’nun başkanlığındaki heyet, sektörel konularda sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinde sektör temsilcileri tarafından, Antalya’da faaliyet gösteren ve bayiliğini aldığı yardımcı ders kitapları için okullarda sadece tanıtım yapması gereken bazı firmaların kitap satışı da gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu tür sorunların daha çok Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görüldüğü, bu durumun ele alınması gerektiği ve sektörde yardımcı ders kitapları satan diğer sektör mensuplarına karşı haksız rekabet ortamı oluşturduğu ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, gerek devlet okulları gerekse de özel okullarda denetimlerin yapıldığını belirtirken, önlemlerin alınması için okullara bilgi verileceğini söyledi.

Heyet daha sonra Antalya Vergi Dairesi Başkan Vekili Metin Uzun’u ziyaret etti. Sektör temsilcileri ziyarette, bayiliğini aldıkları yardımcı ders kitapları için okullarda sadece tanıtım yapması gereken bazı firmaların kitap satışı da gerçekleştirdiğini, yapılan bu satışlarla ilgili fatura ya da fiş kesilmediğini bildirdi. Bu sorunun hem Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında hem de özel okullarda görüldüğünü belirten sektör temsilcileri, bu durumun yardımcı ders kitapları satan diğer üyelere karşı haksız rekabet ortamı oluşturduğunu ve vergi kaybına neden olduğu gerekçesiyle çözüm üretilmesini talep ettiler.

Uzun, kayıtdışı çalışan, fiş ya da fatura kesmeyenler hakkında somut verilere ulaşılması halinde kendilerinin bilgilendirilmesi halinde gerekli yasal işlemleri yapacaklarını dile getirdi.