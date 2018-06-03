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03 Haziran 2018 11:20

Kişisel gelişim seminer programı sona erdi

Muratpaşa Belediyesi’nin Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi’yle Kızıltoprak Gençlik Evi ve Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerine yönelik 13 haftalık kişisel gelişim seminer programı tamamlandı.

Kişisel gelişim seminer programı sona erdi

03 Haziran 2018 11:20


Geleceğin Türk kadınını güçlendirme amacıyla 2 yıl süresince devam eden ’Aktif Kadın Yurttaş Eğitimi’nin ardından Muratpaşa Belediyesi, TÜKD Antalya Şubesi’yle birlikte gerçekleştirdiği kişisel gelişim seminer programı sona erdi.


Kızıltoprak Gençlik Evi ve Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerine yönelik 13 hafta devam eden seminer programına katılan 50 öğrenci düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Sertifika törenine Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci ve TÜKD Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel katıldı.


Cephaneci, törende yaptığı konuşmada, Muratpaşa Belediyesi’nin Kızıltoprak ve Balbey mahallelerinde bulunan Gençlik Evi ve Kız Öğrenci Yurtlarının 4 yıldır hizmet verdiğini söyledi. Yurtta kalan öğrencilere barınma ve yemek hizmeti sunmanın yanı sıra onlarda hayat boyu öğrenmeyle kişisel gelişimlerinde farkındalık yaratmayı amaçladıklarını kaydeden Cephaneci, “Bizler Atatürk ilke ve devrimlerini her zaman savunucu olduk. Yetiştirdiğimiz öğrenciler de bu Cumhuriyetin bekçisi olmuştur. Sizlerin de öyle olacağını, Atatürk ilke ve devrimlerini savunacağınızı düşünüyorum” diye konuştu.




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