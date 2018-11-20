Kitap ve Oyuncak Kütüphanesine yoğun ilgi

Lego Odası'ndan Keloğlan Evi'ne, Mars'a Yolculuk Odası'ndan Etkinlik Sahnesi'ne eğitimin eğlence ile buluştuğu Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi çocuklarla dolup taşıyor. Hayal gücü yüksek çocuklar yetiştirmeyi amaçlayan, Antalya'da oyuncaksız ve kitap okumayan çocuk kalmasın diye hizmete açılan Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi, açıldığı günden bu yana 5 ayda 2-12 yaş arası 3 bin çocuğu ağırladı.

Kitap okuyana oyuncak

Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi aynı zamanda çocukları kitap okumaya da teşvik ediyor. Bir kitap okuyan çocuk, istediği oyuncağı alarak 1 hafta süreyle evine götürebiliyor. 1 hafta sonra tekrar değiştirerek, hem kitap okuyup hem de istediği oyuncakla oynama fırsatı buluyor. Aileler de merkezin çocuklarına sağladığı imkanlardan ve onlar üzerindeki olumlu etkilerinden çok memnun. Çocukların, Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi'ne gidecekleri günü iple çektiklerini belirten aileler, örnek proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ediyor.

2-12 yaş arası çocukların faydalanabildiği Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi hafta içi ve Cumartesi günleri saat 09.00 ile 17.30 arasın da hizmet veriyor. Oyuncak kütüphanesine gelmek isteyen çocuklar için 0242 502 09 67 numaralı telefondan randevu alınıyor.