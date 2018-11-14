Kız öğrenciler için "Engel Tanımayanlar" fotoğraf yarışması

Antalya Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız İmam Hatipliler Derneği (MUGEMDER), toplumda engellilere karşı bilinç oluşturabilmek amacıyla tüm liseli kız öğrencilere yönelik düzenlediği “Engel Tanımayanlar Fotoğraf Yarışması'na” başvurular başladı.

Antalya Hanımlar Platformu tarafından desteklenen ve 23 Kasım'a kadar sürecek yarışmaya amatör veya profesyonel olarak fotoğrafa meraklı liseli kız öğrenciler başvurabilecek.

Toplumda engellilerle ilgili farkındalık ve bilinç oluşturmak, gençlerin fotoğrafçılık sanatı ile çevrelerindeki engellilerin hayatını gözlemlemelerini sağlamak, fotoğrafçılık sanatına ilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular devam ediyor.

Başvurular 23.11.2018 Cuma gününe kadar, Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin internet sitesinden yapılabilecek.

Sonuçlar 30 Kasım'da açıklanırken, dereceye giren fotoğraflar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sergilenecek. Yarışmada birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncünün de,çeyrek altınla ödüllendirileceği bildirildi.