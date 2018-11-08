Kız Öğrenciler Yangın Tatbikatında

Antalya'nın Alanya ilçesi'nde Kız Öğrenci Yurdunda Sivil Savunma ve Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi.

Alanya'nın Oba Mahallesinde bulunan Oba Kız Öğrenci Yurdunda Sivil Savunma ve Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi. Yurt yönetmelikleri gereği her dönem yapılması gereken yangın tatbikatı İtfaiye ekipleri eşliğinde yapıldı. Tatbikat öncesi konferans salonunda yangına müdahale konularında öğrencilere yönelik eğitim sunumu da gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri, öğrencilere iş hayatları boyunca edindikleri tecrübeleri anlattıktan sonra soruları cevapladı.

“Kızlar yangını kontrol altına aldı”

Teorik eğitimin sonunda itfaiye ekipleri öğrencileri yangın merdiveninden binanın nasıl tahliye edilmesi gerektiğini, nerede toplanılması gerektiğini gösterdi. Çıkarılan kontrollü yangına nasıl müdahale edileceği yurt personeli ve öğrencilere uygulatarak anlattılar. Gerçeğini aratmayan tatbikat da öğrenciler hem eğlendiler hem de bilinçlendiler.