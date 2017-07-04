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04 Temmuz 2017 17:53

Kızılay’a 2 günde 109 ünite kan bağışı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde Kızılay tarafından iki günde 109 ünite kan toplandı.

Kızılay’a 2 günde 109 ünite kan bağışı

04 Temmuz 2017 17:53


Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi Ramazan Bayramı sonrası Korkuteli ilçesi’nde kan bağışı tırını Cumhuriyet meydanına getirerek kan bağışı topladı. Uzun bir aradan sonra ilçede kan bağışı stanttı açan Kızılay, 2 günde 109 ünite kan bağışı toplandı.


Ramazan Bayramı sonrası Korkuteli ilçe halkının kan bağışında bulunulmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi’nden Dr. Adem Sönmez, “Korkuteli’ne her geldiğimizde halkımız yoğun ilgi gösteriyor. Kan bağışımız hafta sonuna kadar devam edecek. 2 günde 109 kan bağışı topladık. Gayet memnun olarak dönüyoruz. Kan bağışımız hafta sonuna kadar Cumhuriyet meydanında devam edecek. Korkuteli halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.


Sağlık problemi bulunmayan herkesi kan vermeye davet eden Dr. Sönmez, sorumluluk sahibi herkesi gönüllü kan bağışçısı olmak için Türk Kızılay’ına kan vermeye çağırdı.




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