Kızıldeniz’den geldi, ilk kez görüntülendi

Dr. Mehmet Gökoğlu tarafından ilk kez tespit edildi. 2 yerli barbunya türünün ardından, yeni gelen 4 barbunya ile birlikte Kızıldeniz’den gelen barbunya türü 6’ya yükselmiş oldu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında planktonlar, yosun ve balık türleri dahil olmak üzere Kızıldeniz orijinli 61 tür canlı girdiğini belirtti. Prof. Dr. Gökoğlu, bugünlerde yeni bir balık türünün Antalya kıyılarına yerleştiğini kaydetti. Antalya Körfezi’nde, Süveyş Kanalı’nın derinleştirilmesi ve genişletilmesi ve küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle Kızıldeniz’den gelen türlerin arttığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, gelen bir görüntüdeki balığı incelediklerinde balığın Kızıldeniz’de yaşayan barbunya türlerinden "upeneus tragula" olduğunu belirlediklerini kaydetti.

Türkiye’de ikisi yerli, üçü de Kızıldeniz’den gelen 5 barbunya türü bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu tür ülkemizde görülen altıncı barbunya türü oldu. Nil barbunları ailesinden, "upeneus tragula" olarak bilinen bir tür yavru boyda daha. Kızıldeniz’den sularımıza yeni geçmiş. Kıyılarımızda ilk defa görüldü" dedi.

"Kızıldeniz orijinli 61’inci tür"

Kızıldeniz’den giren türlerin yüksek bir ekonomik değeri olmamasına rağmen, barbunya balıklarının ekonomik değeri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, "Ancak yerli türler üzerinde bu balıklar bir baskı kurarsa dezavantajı olabilir. Barbunya balıkları ailesinden olduğu için bu balıklar daha çok çamur karıştıran türlerdir. Antalya Körfezi’nde bu türle birlikte bizim tespit ettiğimiz Kızıldeniz orijinli 61’inci tür oldu. Bu sayı her geçen gün artıyor" diye konuştu.

"600 millik yol"

Yeni barbunya türünün Antalya Körfezi’ne ulaşabilmek için yaklaşık 600 deniz mili yol katettiğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Akdeniz tropikalleşmeye devam ediyor. Küresel ısınmanın en güzel göstergelerinden biridir. Ayrıca Süveyş Kanalı’nın genişletilmesi ve derinleştirilmesi de bunda etkili. Akdeniz ekosistemine dayanabilen türler girip yerleşip, bu bölgede çoğalıyor son zamanlarda aslan balığı, gıt gıt balığı olmak üzere" ifadelerine yer verdi.