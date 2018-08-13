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13 Ağustos 2018 11:08

Kızıltoprak gençlik evi Avrupalı öğrencileri ağırladı

Muratpaşa Belediyesi’nin sosyo-ekonomik yetersizliği bulunan öğrenciler için 3 yıl önce açmış olduğu gençlik evleri Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencileri ağırladı.

Kızıltoprak gençlik evi Avrupalı öğrencileri ağırladı

13 Ağustos 2018 11:08


Muratpaşa Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete açılan ve bugüne kadar yaklaşık 2 bin öğrenciye hizmet veren Balbey ve Kızıltoprak Gençlik Evleri, Avrupalı misafirleri ağırladı. Birleşmiş Milletler onaylı olan AIESEC topluluğunun ‘Eğitim, Kadın Hakları, Ekonomi ve Eşitsizlik’ üzerine çalışmalar için düzenlediği yaz kampı Muratpaşa Belediyesi Kızıltoprak Gençlik Evi’nde gerçekleşti. Yaşları 18-30 arasında değişen ve 80 öğrenciden oluşan grup 8 hafta süre ile Kızıltoprak Gençlik evine misafir oldu.




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