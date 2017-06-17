Kızıltoprak iftarında gönülden çalıştılar

Öğrenciler, iftar yemeğini almak için sırada bekleyemeyecek durumda olan mahalle sakinlerine servis yaptı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca ilçenin 20 farklı noktasında 56 mahalle için kuracağı iftar sofralarından biri de Kızıltoprak Mahallesi sakinleri için kuruldu. Kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programına Başkanvekili İbrahim Cephaneci, Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz’ın yanı sıra CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal da katıldı.

Çocuklar unutulmadı

Kızıltoprak Mahallesi’nde iftarda çocuklar da unutulmadı. Anne ve babaları iftar yemeklerini almak için sıraya girerken çocuklar da yüz boyama etkinliği ve hediye edilen balonlarla keyifli dakikalar yaşadı.

Öğrenciler servis yaptı

İftarda Muratpaşa Belediyesi’nin yurt imkanı da sunan Kızıltoprak Gençlik Evi’nde kalan üniversite öğrencileri gönüllü çalıştı. Öğrenciler, iftar yemeğinin almak için sırada bekleyemeyecek durumda olan mahalle sakinlerine servis yaptı.

“Hizmet etmeye devam edeceğiz”

Başkanvekili Cephaneci, burada yaptığı konuşmada Muratpaşa Belediyesi olarak her gün başka bir mahallede iftarı ‘komşularım’ diye seslendiği mahalle sakinleriyle yaptıklarını belirterek, “Tüm komşularımızla iftar soflarında biraraya geliyor, dostluklar kuruyoruz” dedi. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da bir tek daha fazla yakınlaşmaya, sevgiyi ve saygıyı arttırmaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Cephaneci, “Önemli olan birarada olabilmektir. Muratpaşa’da da, sizin belediyeniz olarak bu duygulara ısrarla hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasının ardından Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, çalışmalarından dolayı Başkan Ümit Uysal’a ithafen Cephaneci’ye çiçek takdim etti.